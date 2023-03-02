美國導演 提姆波頓 （Tim Burton）拍過不少精采電影 ，包括《大智若魚》（Big Fish）、《地獄新娘》（Corpse Bride）、《瘋狂理髮師》（Sweeney Todd︰The Demon Barber of Fleet Street）、《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands）及《魔境夢遊》（Alice in Wonderland）等等，均以黑色、奇情見稱，人物造型總是古怪奇特。

台北中正紀念堂正展出大型展覽《提姆波頓異想世界》，展示他超過500件原創作品，包括繪畫、素描及攝影底片，觀賞時猶如看畫展。他的創作天馬行空，繪畫風格獨特，創造的人物更是讓人意想不到。

提姆波頓不快的童年，完全反映在他的作品裡，那種寂寞、孤獨及不被外人理解的心情，盡顯在他創造的人物性格中。他創作力強，展品包括他在旅途中，利用不同餐廳的餐紙巾即時速寫，將腦內所想形象化。

他電影中的主角，很多時都是「被誤解的怪物」，其實他們個個心地善良，只是外形跟別人有所不同而被孤立，就算在嘉年華及節慶當中，幽默、開心及恐怖的元素都會同時出現，就是這種矛盾與不違和感，讓他鶴立雞群。