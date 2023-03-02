我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

鬼才提姆波頓

〈簡單‧生活〉魏綺珊

美國導演提姆波頓（Tim Burton）拍過不少精采電影，包括《大智若魚》（Big Fish）、《地獄新娘》（Corpse Bride）、《瘋狂理髮師》（Sweeney Todd︰The Demon Barber of Fleet Street）、《剪刀手愛德華》（Edward Scissorhands）及《魔境夢遊》（Alice in Wonderland）等等，均以黑色、奇情見稱，人物造型總是古怪奇特。

台北中正紀念堂正展出大型展覽《提姆波頓異想世界》，展示他超過500件原創作品，包括繪畫、素描及攝影底片，觀賞時猶如看畫展。他的創作天馬行空，繪畫風格獨特，創造的人物更是讓人意想不到。

提姆波頓不快的童年，完全反映在他的作品裡，那種寂寞、孤獨及不被外人理解的心情，盡顯在他創造的人物性格中。他創作力強，展品包括他在旅途中，利用不同餐廳的餐紙巾即時速寫，將腦內所想形象化。

他電影中的主角，很多時都是「被誤解的怪物」，其實他們個個心地善良，只是外形跟別人有所不同而被孤立，就算在嘉年華及節慶當中，幽默、開心及恐怖的元素都會同時出現，就是這種矛盾與不違和感，讓他鶴立雞群。

波頓 電影 導演

上一則

暌違6年 村上春樹新書「城市及其不確定的牆」將面世

下一則

櫥窗

延伸閱讀

有藝思／英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出花花世界

有藝思／英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出花花世界
我的愛好

我的愛好
超強AI繪圖 人人是梵谷 輸入關鍵詞可生成大師畫風

超強AI繪圖 人人是梵谷 輸入關鍵詞可生成大師畫風
「男學劉文正，女學鄧麗君」 劉文正病逝 中國網友熱議

「男學劉文正，女學鄧麗君」 劉文正病逝 中國網友熱議

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

2023-02-22 02:02
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02

南非驚魂

2023-02-24 02:00

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣