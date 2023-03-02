那年去香港 工作，步履匆匆，航班到達的第二天一早就進公司上班，上班第一天的午飯後，老闆的助理莎妮陪我去銅鑼灣，為了購買家具家電，我們逛了好幾家店，在IKEA買了衣櫃、床架和床頭櫃；在百老匯買了冰箱、洗衣機等，在Pricerite買到了最需要的、硬度很強的床墊後，我的心情一下子輕鬆起來，畢竟能睡好覺，才能養精蓄銳投入工作。

多虧了莎妮對銅鑼灣和這些店的熟門熟路，我們沒有走彎路，儘管如此，落實了定居的必需品清單後，腿也已經邁不動了，於是我提議找個地方吃點東西。

甜品一直是我喜歡的，義順的雙皮奶在香港有名到什麼程度我不清楚，但是在我還沒去香港工作之前，就知道銅鑼灣能吃到好吃的雙皮奶。

可惜那天走累了，加上8月的天氣熱上頭，我怎麼也想不起店名，打算放棄隨便找一家進去坐坐，莎妮卻不甘心，於是兩個人站在路邊上網找，還真是找到了「港澳義順牛奶 公司」，在銅鑼灣的駱克道上，從SOGO走過去一會兒就到，看到店門口的玻璃上方「奶中極品，雙皮燉奶」的字樣，透過玻璃還能看到的一層層疊起的金屬盤子裡，放著一排排白色的碗，碗裡都是燉好的雙皮奶，開心之餘，忍不住笑道：「就這家了。」

一看就像一家老字號，菜單上有馳名雙皮燉奶、紅豆、蓮子燉奶、香滑咖啡燉奶，品種很多、冷熱都有；除此之外，還供應煎蛋、粉麵類、三明治等港式簡餐，而歷經努力找來的東西，品嘗起來就更美味了。

雙皮奶是一種粵式甜品，用牛奶、雞蛋、砂糖透過燉的方式製作而成。第一層是浮在上面的奶皮，很特別，一入口就有一股濃郁的奶香，甜滋滋的，一抿而化；奶皮與下面的第二層配合得天衣無縫，也是「雙皮奶」名稱的由來。

雙皮奶總能令我想起兒時自己熱牛奶的情形，那時可沒有微波爐，冬日的晚上，總會把每日一瓶訂購送到家的新鮮牛奶，撕下玻璃瓶蓋上的紙蓋，倒入鍋中放在爐上加熱，看到牛奶上面慢慢積起一層薄薄的褶皺奶皮時，我就知道牛奶熱好了。所以，當調羹（湯匙）舀起雙皮奶上面的奶皮，送入口中時，有一股滿滿的懷舊感，湧上心頭。

一碗白色雙皮奶，量還是滿多的，奶皮下面的第二層爽滑可口、奶香馥郁，很是好吃，一勺接著一勺地送入口中的同時，對莎妮講述起知道銅鑼灣有好吃的雙皮奶的原因，是因為有位好朋友早期去香港旅遊購物時，一次是在銅鑼灣找「雙皮奶」、另一次是在香港機場找「優的良品」，兩次都是為了吃和買吃的而錯過了航班，以至於後來每次我都要對好友補上一句：「妳又去香港？妳不要再貪吃哦。」

莎妮有點不解地聽著，一副若有所思的樣子。

我們坐在清涼又安靜的店裡，店外是繁華喧鬧的城市馬路，那個大熱天的下午，吃到了一碗冰涼的雙皮奶，那口感，別提有多美了！

如今的我，包括身邊的很多人，經歷了疫情 的三年，大多都在形勢的趨勢之下、慢了腳步。靜心下來，回過頭去看看，那些曾經在香港時的點點滴滴中，記著的、沉澱下來的，都是平凡生活中的美好時光。