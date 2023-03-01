所謂「徵兆」，「徵」是表露出来的跡象，例如特徵。而「兆」，本是古代占驗吉凶時灼龜甲所成的裂紋，例如卜兆。所以「徵」與「兆」加起來，便是事情發生前所顯現的跡象。《漢書‧卷七五‧李尋傳》：「舉錯誖逆，咎敗將至，徵兆為之先見。」《黃帝內經素問‧卷一九‧天元紀大論》：「水火者，陰陽之徵兆也。」也作「徵候」，例如說，螞蟻搬家，是大雨或洪水 來臨的徵兆。「徵兆」的英文，可以是symptom或sign。但symptom通常用在「負面」情況，尤指「生病的徵兆」。

在日常生活，無時無刻都有徵兆，藏有玄機，在乎有沒有留意。例如臨要出門，竟然找不到要穿的鞋子，大可推知去了也是白跑。除了人與事、人與物之外，人與人之間的共時性更為明顯。晚唐詩人李商隱的《無題》詩名句「身無彩鳯雙飛翼，心有靈犀一點通」，上句寫懷想之切，相思之苦，恨自己身上沒有五彩鳯凰一樣的翅膀，可以飛到愛人身邊；下句寫相知之深，彼此的心意卻像犀牛角一樣，息息相通。

心意相通，不僅見於戀人之間，甚至親人之間也常見。據說孔子的弟子曾子，曾有朋友到訪，但他不在家，他的母親想通知他，卻沒有現代人的手機 ，於是咬破手指出血，而在另一處地方的曾子突然感到手指疼痛，但手指沒有受傷，因他是孝子，擔心母親有事，於是急忙回家。這就是古人傳訊息的奇異 方法。

令人驚詫的是，共時的感應現象更見於物與物之間。現代的量子力學已證實，粒子分裂為兩個後，各自向不同的方向飛去，但彼此無論距離多遠，都有相同反應，軌跡變化一樣，而這種信息傳遞之快，連光速也追不上。