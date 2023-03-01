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為什麼母親性情大變？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

母親性情大變，她擔心不已。

自有記憶以來，母親都是極活躍的，她喜歡各類型的運動，游泳、羽毛球、乒乓球等都非常出色，即使年長了，母親仍會定期跳舞，也會和友人爬山。

近來，母親卻一反常態，什麼活動都謝絕，就連好友相約打麻將、飲茶閒聊，她都一律推卻。母親終日一臉愁容閒賦在家，令她非常擔心，她曾多次提議帶母親出外逛逛，都被母親一口回絕。

她努力跟母親溝通，逗她開心，但母親卻有點拒人於千里之外，有時甚至大發脾氣，吐出令人難堪的話：「妳不要理我啦，我活得不耐煩呀！」

她仔細思量，一切該從那次意外開始吧！那天，母親剛從街市買來大包小包，準備回家給愛女烹煮美味晚餐，誰知在過馬路時被後面路人不小心推跌，母親整個人失去重心、猛力一跪！就是這一跌，母親入住了醫院。一段時間過後，她的活動能力大不如前，走路時要靠手杖。

其實，母親的性情大變是有跡可尋的。她性格活躍、愛逞強，卻突然喪失灑脫形象，就連她自己也未能接受靠手杖走路的事實；她心裡苦澀，更不欲各好友目睹她的弱勢情況，避見好友是可以理解的。

女兒不宜太心焦，該讓母親多點時間和空間去適應現狀。若要鼓勵她出外逛逛，可嘗試提議帶她到一些新地方，這樣她就不會讓相熟食肆的員工目睹到她拿手杖。

不要害羞，讓母親知道妳是多麼地愛她，這個時候她最需要的正是這些。

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