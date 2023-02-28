我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

共時性

〈六合飛翔〉岑逸飛

瑞士心理學家榮格（Carl Gustav Jung）在一九二○年代提出所謂Synchronicity原則，一般譯作「共時性」或「同時性」。

一些夢境成真，或「剛說曹操，曹操就到」的現象，因為是同時發生，所以沒有因果關連；因為因果總是有前因，繼而有後果，這種前後次序，在「共時性」裡沒有。表面上看，「共時性」是同時發生，是一種偶然巧合，然而在榮格眼中，很多巧合不是偶然，背後有其特別意義。

榮格是鑽研《易經》而得出共時性理據。《易經》占卜，很重感應。《易繫辭上》說：「易無思也，易無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。」這是說，易學本質，本來無思無為、寂然不動，當接觸外物後，卻能通達天下萬事萬物的情狀。這種感應很神妙，宋代周濂溪解釋這幾句話時說：「寂然不動者，誠也；感而遂通者，神也。」感應神妙的先設條件是誠，占卜要心誠求之，誠則靈，若是抱著遊戲心態，一定不靈。

當然，感應要有個對象，稱之為「觸機」，這個對象可說是個徵兆。簡單的徵兆，例如說一葉知秋，看一片黃葉由樹梢飄下，這片黃葉與秋天沒有必然因果關係，但你可推知秋天到了。其中意義，也可說是「見微知著」，更是一種「聯想」。「聯想」是「觸機」方法之一，觸機有聯想的成分；又如牛頓看見蘋果從樹上掉落，而想及「地心引力」，便是觸機。

因此看見別人眼神渙散、印堂發黑、語無倫次，就知道他會大病將臨。現代的查案可以由現場上的蛛絲馬跡，推斷出命案相關的情節，稱為科學鑑證；但古人則喜憑共時性的感應作預測，例如欽天監（即今日的天文台台長）由節氣間的徵兆，可預知民間農事的疾苦。

蘋果

上一則

「吶喊」震撼世界 孟克「在海灘起舞」藏2段情估2500萬

下一則

如果你是一匹馬

延伸閱讀

范士丹告老還鄉

范士丹告老還鄉
「中國最強校企」北大方正集團 又有子公司破產

「中國最強校企」北大方正集團 又有子公司破產
化弱小為強大的妙招

化弱小為強大的妙招
「成年人有權做廢物」中教授語出驚人挨批賺流量

「成年人有權做廢物」中教授語出驚人挨批賺流量

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54
進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

2023-02-22 02:02

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸