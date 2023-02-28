瑞士心理學家榮格（Carl Gustav Jung）在一九二○年代提出所謂Synchronicity原則，一般譯作「共時性」或「同時性」。

一些夢境成真，或「剛說曹操，曹操就到」的現象，因為是同時發生，所以沒有因果關連；因為因果總是有前因，繼而有後果，這種前後次序，在「共時性」裡沒有。表面上看，「共時性」是同時發生，是一種偶然巧合，然而在榮格眼中，很多巧合不是偶然，背後有其特別意義。

榮格是鑽研《易經》而得出共時性理據。《易經》占卜，很重感應。《易繫辭上》說：「易無思也，易無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。」這是說，易學本質，本來無思無為、寂然不動，當接觸外物後，卻能通達天下萬事萬物的情狀。這種感應很神妙，宋代周濂溪解釋這幾句話時說：「寂然不動者，誠也；感而遂通者，神也。」感應神妙的先設條件是誠，占卜要心誠求之，誠則靈，若是抱著遊戲心態，一定不靈。

當然，感應要有個對象，稱之為「觸機」，這個對象可說是個徵兆。簡單的徵兆，例如說一葉知秋，看一片黃葉由樹梢飄下，這片黃葉與秋天沒有必然因果關係，但你可推知秋天到了。其中意義，也可說是「見微知著」，更是一種「聯想」。「聯想」是「觸機」方法之一，觸機有聯想的成分；又如牛頓看見蘋果 從樹上掉落，而想及「地心引力」，便是觸機。

因此看見別人眼神渙散、印堂發黑、語無倫次，就知道他會大病將臨。現代的查案可以由現場上的蛛絲馬跡，推斷出命案相關的情節，稱為科學鑑證；但古人則喜憑共時性的感應作預測，例如欽天監（即今日的天文台台長）由節氣間的徵兆，可預知民間農事的疾苦。