記得香港 地貌岩石保育協會曾經舉辦名為「珍惜岩石自然美--香港最美岩石選拔」活動，接受全港市民投票，在三十個候選岩石中，「望夫石」獲選為第一名，「獅子山」屈居第二，而位於黃竹角咀的「鬼手」則排第三位。

望夫石又叫做望夫山，位於香港新界沙田區的紅梅谷對上一個小山崗，是獅子山系的一座小山；中學時期每次和同學們登頂之後，沿山路下去就到沙田的紅梅谷，那裡有一條小溪，冰涼清晰可照人，是我們當年的天然冰箱，帶來的水果和燒烤的肉往水裡放，肚子餓了再回頭處理它們。

外形像一個婦人背著一個小孩矗立在山崗的望夫石，是由幾塊石頭疊成，香港岩石專家表示，這個望夫石背後有一個淒美故事。傳説婦人的丈夫出海捕魚後音訊全無，她揹著孩子每天到山上眺望海上等候丈夫回來，風雨不改。一天，婦人如常背著小孩到山上，忽然風雨大作，雷電交加；第二天，婦人與孩子竟然都變成大石頭，這就是後來著名的望夫石。

「過盡千帆皆不是」是唐朝溫庭筠《夢江南》的一句，下句是「斜暉脈脈水悠悠」，意思說成千上百的帆船都過去了，只有那落日斜陽無言地照著那悠悠流去的江水，描寫癡情女子期盼情人歸來的失望與痛苦。想像背著孩子的婦人天天到山上眺望海港，一艘又一艘的漁船開進來，卻不見載她丈夫出海的那艘，心裡有多焦急。

由香港的望夫石再想到遠在日本 的一位女子蝴蝶夫人。

《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)，是義大利人普契尼(Giacomo Pucccini)寫的歌劇 ，内容是説一個駐守日本的美國軍官平克頓與日本藝妓蝴蝶相戀而結合，後因移防離開日本，平克頓向蝴蝶保證會回來。平克頓去後不久，蝴蝶為他生了一個男孩。三年後，平克頓回來了，他並沒有遵守對蝴蝶愛的諾言，卻帶來了一位合法妻子，並想領取兒子回美國。故事以蝴蝶自殺作終結。

歌劇《蝴蝶夫人》裡有一首蝴蝶唱的曲子非常有名，喜歡歌劇的人都會哼幾句，大意是：「在晴朗的一天，遙遠的海平面升起一縷黑煙，有一軍艦駛入海港，禮炮鳴響。他回來了。可是我不會下山去接船，我在山頂等待。這漫長的等待並不使我厭煩。從擁擠的人群中，一個男子跑過來，小黑點由遠而近。會是誰呢？他會說些什麽話呢？他從遠處喊著我的名字『蝴蝶』，我不願回答，我想要躲藏起來捉弄他。爲了相見，我不會死去。他會再呼喚『我親愛的蝴蝶』，聲音仍然和以前一樣美好。這一切仍然為現實。我有無比的信心盼望他回來。」

然而，這位蝴蝶夫人就憑著她那獨有的信心白等了三年，終於來一個非常不聰明的抉擇--自殺，而成全了別人的計畫和意願。

「過盡千帆皆不是」 ，望夫石母子與蝴蝶夫人的故事，直教人心萎鼻酸。