不久前，在香港 已有80年歷史的「大同老餅家」兩層樓高霓虹燈招牌遭拆除，不少港人搶在動拆之前，趕到元朗總店拍照留念，留下這家老字號餅家最後身影。

不幸的是，香港鼎鼎大名的食府「太平館餐廳」尖沙咀分店的霓虹燈招牌也被「卸妝」，引起港人對「瑞士汁炒牛河」、「瑞士汁雞翼」等名菜，乃至「薯條」的懷念。最近一段時間以來，香港不少燦爛奪目的霓虹燈老招牌紛紛墜落，給市民生活帶來不同程度的衝擊，坊間掀起又一波懷舊風，紛紛回憶在霓虹燈招牌下度過的美好時光。

誠然，霓虹燈招牌是城市經濟象徵，也是反映工商企業「品牌效應」的一個指標。香港曾是典型的資本主義「花花世界」，其經濟體系異常活躍，不僅餐飲、娛樂、大小百貨陸續開張；連酒吧、歌舞廳、夜總會也一個個接連營業，天上地下五光十色，一片繁榮景象。1930年代，香港已開始廣泛運用霓虹燈招牌，其高潮期猶如天上繁星，把馬路兩旁鋪得密密麻麻，霓虹燈招牌成香港一景，稱香港為「東方明珠」，其「霓虹燈效應」功不可沒。

「大同老餅家」、「太平館餐廳」等霓虹燈招牌不見了，連懸掛深水埗逾40年的梁添刀廠「大刀」招牌也難於「免刀」。但縱觀霓虹燈招牌被「掉落」，原因可能也是多方面的。首先，史無前例的大疫情衝擊下，把市場打得一團糟，不少商家連續三年多虧本，入不敷出，不得不熄燈大吉、關門收攤。再則，隨著城市建設日新月異，有的老牌霓虹燈已很難再發光發熱，不得不忍痛割捨，有的霓虹燈招牌成為城市改造的多餘之物，十分可惜，也很無奈。

有人說，霓虹燈招牌是人們生活中的「一盞明燈」，此話有點道理。早在1960年初，上海天馬電影 製片廠就把以霓虹燈為主題的電影搬上銀幕，電影「霓虹燈下的哨兵」，故事描述在上海繁忙的南京路商業街霓虹燈下軍人的故事，當年這部影片引發不小的轟動效應。

那年頭，內地環境還比較閉塞，人們從電影中意外認識了霓虹燈，看到了霓虹燈對商業運作推波助瀾的作用。

而實際生活中，霓虹燈在內地也幾經周折，才從資本主義大染缸裡跳出來，翻身解脫。改革開放大門一開，霓虹燈招牌百花齊放、綻放光芒，折射出內地生生不息的「經濟魅力」。

半個多世紀過去了，香港新銳導演 曾憲寧執導劇情片「燈火闌珊」，講述女主人遵循亡夫遺願，再造一塊其生前戀戀不捨的霓虹燈招牌的故事。這則「霓虹燈故事」，來自市民生活，情節感人。該電影女主角張艾嘉在第59屆金馬獎一舉奪冠，拿下「最佳女主角」，把霓虹燈再次點亮電影銀幕。日前，該片再傳喜訊，又榮獲41屆香港電影金像獎兩項提名，可謂「霓虹燈在電影世界大放異采」。

世界在變革，城市建設也在「更新換代」。對「霓虹燈招牌」而言，也必將是「舊的不去，新的不來」。說實在，霓虹燈招牌是城市的支撐，是人們生活中難以磨滅的痕跡與記憶。

現在有港人建議，為大型霓虹燈招牌設立博物館，匯集有特色的香港老字號商家與店鋪之霓虹燈招牌，為它們樹碑立傳；一方面保存歷史，書寫香港工商業輝煌的過去；一方面為港人開闢一個懷舊思故的場所；觸景生情，釋放一下「霓虹燈情結」，何樂而不為呢。