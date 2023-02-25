去過中國東北旅遊的，多會聽過東北有「三寶」，指的是人蔘，貂皮和鹿茸。另一說則是以烏拉草代替鹿茸。而在這三寶之中，最珍貴的始終是人蔘。

人蔘又叫「人參」，「參」是「蔘」的異體字。根據如今所發現的人蔘化石，存在於數千萬年前的地質學第三紀層。在殷商的甲骨文 ，周朝的銅製酒器上，均有「蔘」的古文出現。中國人是最早使用人蔘的民族，西漢元帝時，「蔘」字首次出現在史游的藥書《急救章》。東漢末的《神農本草經》，指人蔘有「主補五臟、安精神、定魂魄、止驚悸、除邪氣……，久服輕身延年」的功效，是扶正固本的上品藥。

不過中藥除了人蔘，還有黨參，它的某些功效與人蔘類似，當然價格就不可同日而語。也許黨參價格便宜，愈來愈多人習慣了黨參，所以「人參」一詞漸漸就取代了「人蔘」。其實在植物分類學上，黨參屬桔梗科，人蔘則屬五加科。

作為多年生的草本植物，人蔘分布於海拔500至1100米的地區，一般生長於山地緩坡的針闊混交林或雜木林，晝夜溫差甚小，喜陰涼濕潤的氣候。由於根部肥大，形若紡錘，常有分叉，東北的土名叫「棒槌」，其後改稱「人蔘」，這個「人」字有意思，「人蔘」指似人形的植物，因其整體形狀，似人的頭、手、足和四肢，甚至可能是「人精」，難怪古代對人蔘的雅稱是黃精或地精。

明人李時珍編纂《本草綱目》，聲稱「人蔘治男婦一切虛症」，包括「發熱自汗、眩暈頭痛」，及「痎疾、滑瀉久病」等，人蔘遂從普通中藥材種「脫穎而出」，登上「神藥」的地位。人蔘最名貴也少見的是野山蔘，其次為移植野山蔘幼苗栽種得移山蔘。