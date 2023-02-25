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節儉之道

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

節儉是一種美德，這是人所共知的。

但節儉有不同的層次；有些人是極度節儉，行為令人咋舌，比如家裡全天候不准亮燈，美其名是環保，實則是守財奴，守著財富不想花一毛錢。

跟守財奴打工是最倒楣的，有女傭被下令只准用手洗衣服，不准啟動洗衣機，淋浴也只准用冷水，還會設定時限，確保不會浪費，三餐則只供給一小碗白飯和一條香腸。

節儉也可分成兩類人，一類是省自己不省別人，另一類則剛好相反，省別人不省自己。

跟朋友一同旅遊，是最容易察覺對方是哪類人。

有朋友在旅遊期間非常節制，甚麼都不會亂花錢買，即使是碰上喜歡的，都只欣賞一番卻忍手不買。但這類省自己不省別人的朋友，卻會毫不猶豫花錢買一大堆手信，拿回去送親友。

有朋友卻揚言：「我從來都不會買手信送人的！」天曉得他們是節儉，或是根本沒有朋友，行程中卻會豪花一大筆買自己喜歡的。

曾經有朋友說要請我吃飯，以答謝我為她做了一些事情，其實只是舉手之勞，又何足掛齒？在她盛意拳拳之下，還是赴約了。那餐飯，她點了蒸豆腐、蒸肉餅和炒青菜。我沒有揶揄她過於節儉，因為我知道她是從來不會花錢外出用膳的，她已當我是上賓了。

不過那次到另一朋友家作客，那餐飯委實啃不下去，桌上那碟紅衫魚怎會是見到骨的呢？原來是前一天主人家吃了一半，這天將魚翻轉以另一邊招待客人呢！

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