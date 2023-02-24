人生歲月無情，在世的時間日日都在遞減，所以不論達官貴人或是平民百姓，人人都會變老，遲早而已。由於幼年即受「敬老尊賢」的教誨，所以只要坐公車或地鐵 ，我必定讓位給傷殘人士或老者。

前些時報載，有清華大學學生在上海公車上，看到老人不肯讓座，雖有人勸說，他仍不願讓位，這實在令人覺得無限感慨。書讀得再好、再菁英拔萃，沒有內涵也就一文不值。相信他家中也有老人家吧，他卻連敬老的意識都無，枉讀聖賢書，不但讓人不恥，也毀了一流學府清華大學的聲譽。

多年前，我到上海訪友期間，曾在乘客幾乎全滿的後半部公車上見一滿頭白髮老者，左手拎著飯盒、右手抓著頭頂上的吊環，車子行進期間，他被搖來晃去，我見了心中頗為不忍。環顧周遭，許多年輕人坐在椅上，不是專注滑手機 就是假寐，沒有人理會老人的困難，我探問了一下老人年紀，他説剛上80，由於老伴住院，他給她送便當去。見到年輕人視若無睹的情形令我心寒，忍不住開口誠懇地問年輕人：「有誰可以讓位給80高齡的老爺爺？」原以為會得到若干年輕人的反應，即刻起身讓座，令人失望的是，他們個個無動於衷。

老爺爺為此情況頗為尷尬，連聲對我説：「我身子還挺得住，不要緊。」我在他耳邊低語道：「老伯，這是機會教育 ，您身子也許挺得住，但是年輕人不知敬老尊賢的美德，未來的子孫就可悲了。」老人頻頻點頭表示贊同。

突然車尾最後一排最裡面的一位半頭華髪的男士，掙扎著想擠身出來讓座，老爺爺婉拒說：「你也年紀不小，你的好意我心領了。」二老相互謙讓的一幕，年輕人仍然不受感動，依舊我行我素。這一次的事例，令我不能不為中國下一代的自私自利憂心。

美國三藩市公車上，前面車廂左右兩列是博愛座，椅背上也有明文規定是給傷殘人士及老者坐的，我雖不常搭公車，但是每次搭乘，都可見車上井然有序，只要有老者上車必然有位，數周前，我因事8點左右上車，車上各種族裔的學生都有，博愛座上除了少數老人家坐著之外，其餘全是年輕學生坐滿，坦白說，學生們背著厚重的書包，博愛座若空著也可惜，所以我十分贊同他們依情況分享博愛座，必要時需要讓座。

這天，有位瘦弱的華裔老先生，前門上車後，先觀看左右兩列的博愛座有無空位，失望後只好抱緊前門附近的車柱以防摔跤，年輕人高聲談笑，根本沒理會讓座一事，曾任教職、好管閒事的我走到他們中間，請他們將座位讓給老人家，他們聽若未聞，沒有反應，沒多久車到學校附近，他們紛紛下車，老人才安然入座。

我也曾有在香港、台灣乘地鐵、搭巴士的經驗，一般而言感覺良好，或許兩地還存有傳統美德，不過前幾星期看見報紙說，台灣為地鐵或公車是否設博愛座爭論不休；依我之見，我主張設博愛座，教育孩子們敬老尊賢是非常重要的課題，沒有公德心的年輕人，只會自私自利，對國家社會也不會有虔敬的責任感。