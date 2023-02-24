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每個媽媽都曾發過的夢

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽在睡夢中被人親吻臉頰，孩子輕聲在她的耳邊說：「媽媽，我上學啦！」她不記得從何時開始，孩子毋須她的催促，懂得清晨自動起床梳洗、穿校服、吃早餐、上學去，這個孩子的自理能力真棒。

該是孩子放學的時候了，電話果然響起，「媽媽，我放學了，已經安全到達補習班囉」、「你吃飯了沒啊？」、「吃啦」。

黃昏，孩子回到家來，放下書包就主動跑去淋浴，然後爭取時間拿起小提琴練習，「媽媽，今次考琴試的目標分數是140！」媽媽嘴角泛著微笑，心想這個孩子真勤勞認真。

晚飯，孩子快速吃著媽媽給他面前堆成小山丘的食物，就連很多小孩不願意吃的綠色蔬菜，他都吃得津津有味。媽媽竊喜，這個孩子不偏食，真乖。

晚飯後，媽媽毋須催促，孩子已主動跑回房間開始做功課了，壓根兒不像一般孩子會跟你討價還價，要求看電視或上網打遊戲，這個孩子真懂得自律。

時間不早了，該是睡覺的時候了，孩子仍拿著書本溫習：「媽媽，下星期的測驗我要拿100分，所以要提早溫習。」媽媽感動得眼泛淚光，孩子委實是太懂事了。

這天孩子放學回來，興奮地叫嚷：「媽媽，發成績單啦，我考第一！」，媽媽嚇一條：「嚇？你考全班第一呀？」孩子回：「不是，是全級第一！」

哈哈哈哈哈…媽媽醒來時，發現自己攬著枕頭狂吻，這個美麗的夢，她是願意繼續發下去，永遠也不要醒來。

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