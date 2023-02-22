我誠心誠意跟年輕人說：「媽媽將這天交託你，拜託你帶我品嘗好東西。」他蹙眉想了又想，然後露出一個靈機一動的表情。

中午，他把我直接帶到鷹君中心的中菜館明閣去。旺角那間米其林（米芝蓮）菜館也曾光顧，港島區這間倒是首次，一坐下來，不忘稱讚年輕人一番，good choice！

老實說，我以為他會帶我吃義大利 菜或法國菜的西餐廳，料不到他會帶我飲茶吃點心。「媽，這家的點心是我認為最美味的！」點心還沒上桌，先來一碟招牌極品蜜汁叉燒，這是幾乎每桌客人都必點的。哇！稱得上是極品，果然不是浪得虛名，厚切半肥瘦叉燒鮮嫩蜜味多汁，超好吃！

八款點心都精緻味美，雞蛋裡挑不成骨頭。上湯水餃吃到最後一口都是燙熱的，其他餐館普遍都是不溫不熱的，這與出菜配合有關，這裡的服務就是能照顧到每一個細微的小節，超讚！

下午茶時段，年輕人把我帶到The One的日本過江龍Gram Cafe & Pancakes，是限時限量的。這天我們走運了，服務員報上喜訊：「剛好還有一份！」不一會兒，那份三層高、軟綿綿的舒芙蕾厚鬆餅便送進嘴裡。「媽，妳的樣子好幸福啊！」年輕人不忘揶揄。

晚餐竟然是吃無老鍋，簡直是喜出望外！以前遊台北，這家是必吃的，但聽說他們敵不過疫情 已全線結業了，料不到在香港 可盡情吃鴨血、凍豆腐、燕餃、蛋餃、蟹滑、肥牛……。

回家途中，我跟年輕人說：「衷心謝謝你，但明天開始，媽媽要減肥啊！」