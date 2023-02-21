關於文物鑑定，西方有兩大拍賣 公司，一是成立於1744年的蘇富比，另一是成立於1766年的佳士得，都極度重視誠信守則和鑑定文物的真偽。以佳士得為例，把拍賣品分成80個品類，每個品類都由相應的專業權威人士作鑑定和估值，足可作為中國文物市場借鏡。

目前最有信服力的鑑定是採用熱釋光方式對陶瓷、青銅器等文物進行斷代，並把這些斷代結果作為鑑定依據；而英國的「牛津鑑定」和香港 中文大學的中科古物鑑定實驗室，是世界公認的兩大鑑定機構，畢竟科技檢測 的資料具客觀性，沒有包含任何人為主觀的因素。

文物鑑定複雜精深，但它並不是玄學，而是一門科學。傳統鑑定模式依靠目測和經驗已是不足，現代鑑定講究運用科學技術。不過，仿製品依然可以通過日新月異的科學方法，使到贗品幾可亂真，所以科學鑑定也沒有百分之百的保證，有時仍需要結合歷史，穿越時空，為每件文物作歷史見證，這也可說是中西文化的結合。

想到香港擁有中西文化匯聚的優勢，如今應是適當時機，大力發展文物鑑定產業，以強化對文物投資的指導和管理，以及建立香港這塊文物福地。

以香港中文文物檢測鑑定研究中心為例，該中心經多年發展，已成為一個以基礎性研究為先導，以高技術創新和應用發展研究為主體的文物檢測機構，採用傳統鑑定及科學儀器鑑定方法，本著實事求是，公平、公正的原則，鑑定各類文物。

據知，該中心已先後從德美日等國引進熒光能譜儀、X射線衍射儀、拉曼光譜儀文物科技鑑定儀器，能對瓷器、青銅器、玉石、紙硯、漆器、琺瑯、玻璃、金銀器等進行準確分析。