「我兩個兒女目中無人，沒大沒小！」爸爸談到子女時，十分生氣。

「早上見到我，從來不會說早上好。平時在家裡都當我是隱形人，望都不望我一眼，你說這樣為人子女，將來怎麼可能孝順爸爸！」從他的話語中，清楚刻畫著一個並不協調的畫面。年輕子女與爸爸的關係十分惡劣，原因何在？

「都是媽媽教壞他們，他們只聽媽媽的話，完全不理睬我。」他將責任全數推給太太，卻絲毫沒有嘗試啟動反省機制，揪出子女討厭自己的原因。

要知道年輕人擁有獨立思考能力，他們不會盲聽而盲信，他們會用自己雙眼看而判斷。這輩年輕人更不會奉行愚忠愚孝了，長輩要公道自律，他們才會尊敬你。

「實在是氣人，現在我賺錢養他們，如果我退休 了，他們就會完全不理我了，妳說是不是忘恩負義呀？」他愈說愈生氣，幾近咆哮，可以理解他是憋了滿肚子的氣。我不忍告訴他，養活妻兒是一個結婚男人應有的責任，沒有什麼值得炫耀的。

「每逢星期日，他們三個就一起出去吃飯，問都不問我要不要一起去！」此刻，爸爸的眼睛閃出了淚光。他看似嘴硬，但其實心底非常渴望家人能愛他、關懷他。

一家人的關係發展至如斯惡劣地步，怎會是一朝一夕的事情呢？每個故事都可能有另一版本吧！聽說有人好杯中物，經常大吵大鬧動粗打家人，有次兒子為了保護媽媽，被打甩了門牙。這個家庭從未報警，社署也從沒有這家庭的家暴 紀錄。