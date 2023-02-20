《紅樓夢》第一回寫及一副對聯：「假作真時真亦假，無為有處有還無」，道出了世間的幻相，透現出佛道之理，前句隱含道家的修「真」；後句說的是佛家的「空」，從而將道與佛融為一體。

這裡且不談佛道哲學，而是從「假作真時真亦假」所想到的。這句話的字面意義，指的是沒有什麼真假之分，一旦把真實的東西當作虛假的東西來看的時候，那虛假的東西比真實的東西顯得更真實。用這句話來形容當今的文物市場，可說是最貼切不過了。

文物拍賣 行業是集藝術品鑑定、評估、拍賣、展示、誠信等服務於一體的總稱。2021年，美國繼續保持全球最大文物市場的地位，占市場總成交額的43%；中國位列第二，占比20%；英國排在第三位，占比17%。

如今的文物市場，純藝術除指繪畫、雕塑 、版畫等傳統形式，也包含攝影、觀念藝術等新型藝術形式。2020年中國純藝術拍賣總成交額僅41.6億美元，2021年達到59億美元，同比增長41.83%。

可是由於文物鑑定的漏洞百出，讓造假現象比任何時代都嚴重。事實上，一些所謂「文物鑑證定專家」，根本就沒有一定標準，許多時「文物鑑證定專家」與「博物館 學專家」，都是混為一談，且專家與專家之間、存在派系門戶之爭，相互排擠。

文物的真偽鑑定欠缺標準，其弊端可從2008年一件「金縷玉衣」贗品具見一斑。該件贗品在事前有五位中國國家頂級文物鑑定專家為這件贗品背書，並估價它高達24億人民幣，結果一位謝姓商人以此贗品向中國建設銀行超貸人民幣十億元。此案反映文物仿製和詐騙猖獗及文物鑑證定體制的失靈。