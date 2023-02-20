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華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

笑得燦爛的媽媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那位單親媽媽，曾花了大筆金錢到美國挑選優質精子，進行人工受孕先後產下兩個女兒的故事，引起熱議。

老實說，我很喜歡看她兩個女兒，不僅是因為她們的長相都漂亮，而是全因她們都活潑可愛，看着兩個小姊妹相親相愛，天天信心滿滿的探索新事物，享受着她們的童真世界，是一件樂事。

也許有人會反駁：「若能生於那個富豪之家，住大屋、有很多工人服侍，任何人都會快快樂樂吧！」我倒不同意這見解，多年的觀察告訴我，有錢沒錢跟親子教育是否成功，是屬於最不關鍵的因素。那麼什麼才最重要？首位是爸媽的態度，尤其是媽媽。

這位單親媽媽聽說是白手興家，贏得今天的成就與財富的，是位典型的能幹女性，但她跟女兒相處時卻是盡獻溫柔的母愛，絲毫沒有一般女強人的強勢或巴巴閉閉的氣場。她跟女兒說話的聲音都是輕柔的，不時又會引導三歲女兒吐出心底話，是有傾有講的互訴心事模式，有別於一些時常凶巴巴教訓孩子的母親呢！

這位媽媽更從沒有動手打孩子，家裡是採用零體罰的方式。她會很有耐性的教導，孩子若犯了錯，糾正就是了，無需動不動就喊打喊殺呀！怪不得她的孩子都自信心滿滿的，不像一些受體罰的小孩較畏縮，懼怕稍犯錯會被打罵。

也許她公事繁忙，所以特別珍惜跟孩子相聚的每分每秒，可以肯定兩個女兒眼中的媽媽，都是那個笑得燦爛的慈祥模樣。

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