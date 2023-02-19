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名次的啟示

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

近日有沒有發現身邊舉凡有孩子的朋友，都不約而同露出一臉愁容，不是心事重重的，就是憂心忡忡的陰鬱模樣？

皆因他們都剛經歷了當家長最刺痛心靈的時刻--孩子發成績單的日子！

全年級120人，我的孩子竟然考第108？那種震撼跟天塌下來是沒有兩樣的，媽媽欲哭卻無淚，有道火會從尾龍骨直燒上腦，尤其是當孩子得意的給妳回應：「嘻嘻，還有12個在我後面。」媽媽會想尖叫，想捉著孩子猛搖：「為什麼？為什麼你要這樣對我？」

孩子考得差，爸媽的心情惡劣是可以理解的，沒有人願意承認自己的出品不及別人孩子的優質，名次欄的細小數目字卻偏偏逼迫父母要面對這個殘酷的現實。

但請不要搞錯，以為人家考得名列前茅的孩子就是人上人嗎？不一定，他們也有自身的煩惱呢！考第九名的，家長擔憂：「下次若跌出十名那怎辦？」考第六名的，家長怒：「如果你不是不小心默書錯了一個字，平均分多零點零一，你就應該考入五名內了！」即使是考獲全級第一名的，家長看似笑不攏嘴，但已聽見媽媽不忘叮囑：「以後就要加倍努力啦，否則別人就追上來啦，須知驕兵必敗呀！」

請讓我認真地跟你說，今天孩子考什麼名次真的毫不重要。試想想，有一天當孩子長大成人求職時，人家會問他們小學四年班期考考第幾名嗎？不會吧，但人家會觀察你的孩子是否積極、樂觀、進取、誠實、勤奮呢！

名次，只是提供參考的數字而已。

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