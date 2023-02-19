文物鑑定是一項運用傳統方法或現代科技分析辨識文物年代真偽的工作。文物鑑定屬於文物學和博物館學的範疇。但字畫鑑定就比較難，自古有「眼學」之説，靠的是眼力，憑的是良心。可是，在巨大利益面前，道德約束顯得無力。

現時文物市場的關注焦點，是能否成立有權威和公信力的鑑定機構，保障文物投資 者的利益？當然，文物鑑定之難，有時真要面對真偽難分。一個最典型個案，是1995年浙江國際商品拍賣 中心，在杭州以110萬人民幣，拍賣出一幅張大千早年作品《仿石溪山水圖》給浙江中澳紡織有限公司總經理王定林，此畫右側有上海著名鑑定家謝稚柳的題跋，左側有北京 著名鑑定家徐邦達的題跋。

後來王定林發現在台灣拍賣會上也曾賣過同樣的畫，於是找徐邦達再行鑑定，結果徐老一口咬定此畫是假，只值110元人民幣，他的題跋是被人「移花接木」拼湊上去，於是王定林要求拍賣公司退款，但拍賣公司的鑑定顧問謝稚柳則堅信此畫是真跡，並辯稱在台灣出現的畫與杭州的畫是同一幅，因在台灣沒賣出，所以賣家重新裝裱才會有此誤會。

買賣雙方的權威專家各執一詞，此案打了七年官司，最後法庭判決是贋品，拍賣公司才肯退款。但是否法庭的判決，就可以作為鑑證文物真偽的標準？這又是見仁見智的問題。

曾轟動一時的吳冠中《池塘》油畫的真偽案，源於2005年買畫者蘇敏羅以253萬元人民幣在北京翰海拍賣公司的拍賣會上購得《池塘》，而兩年多後由吳冠中本人親筆寫下「此畫非我所作，係偽作」，無奈基於法律漏洞，依然不被法庭採納，買畫者得不到應有的賠償。