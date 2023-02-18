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文物市場

〈六合飛翔〉岑逸飛

經濟發達，投資保值最受關注，其中購買文物（又稱骨董或古玩），始終歷久不衰，因為藏玩能夠蔚然成風，在於它不僅保值，更會不斷升值，且能寓玩賞於投資之中，何樂而不為？

文物一詞，在中國最早是指禮樂制度。現今則將過去遺留下來的，具有歷史、藝術價值的事物稱為文物。但對於文物的確切定義，現在學界還沒有達成共識，籠統地說，文物是人類社會遺留下具有歷史、藝術、科學價值的遺物遺跡。它已幾乎與骨董同義，只是骨董這個詞的商業色彩較濃。

文物一向被視作人類文明和歷史的縮影，融合了歷史學、方志學、金石學、博物學、鑑定學和科技史學等知識內涵。中國人「玩古」之風由來已久，宋朝尤盛。宋朝的帝王與平民多好文物，宋徽宗本人是藝術家。又據說宋高宗訪求書畫，不遺餘力，經常展玩摹拓。近代的文物收藏家則有陳夢家(1911-1966)與王世襄(1914-2009)，都喜愛收藏明式家具。1966年，陳夢家自殺身亡，所藏明清家具悉數被沒收，後輾轉被上海博物館珍藏。

不過文物市場，一向是魚龍混雜，假作真時真亦假，有的是半真半假，有的是專賣假貨，近年這種賣假之風，愈演愈烈，令到收藏文物成為風險最高和日漸失去約束的行業。假貨氾濫，已成為文物市場的頑疾。有人計算過，近代畫家黃冑(已於1997年去世)，留存的作品有5000張，但在市場流通至少有5萬張，多出10倍。

已去世50多年的畫家齊白石，其畫作的贋品更誇張，雖然齊白石享有93歲高壽，即使假定他天天作畫一幅，能留存的作品頂多不過3萬張，但市場上號稱齊白百作品竟達35萬張，可見偽作和仿假之風是如何猖獗。

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