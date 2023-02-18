每次路經銅鑼灣人潮擁擠的啟超道，總會見到一間麵包店外排了人龍，不論是日或夜，這間店都是客似雲來，究竟有什麼法寶？

那次跟年輕人一起路過該店，終於解開了我的謎團：「媽，這間店的Sourdough（天然酵母）蛋撻好好味啊，我經常買去公司請同事吃，人人都很喜歡。」

基本上只要提到「蛋撻」兩字，我雙眼便會閃出亮光，哪怕是聖安娜的橢圓形蛋撻，我都可以連吞兩只。Sourdough蛋撻？好吸引人啊，二話不說就加入排隊行列了。

不一會，我們拿著戰利品，跑到一角品嘗，咬了第一口，已有驚為天人的感覺；這個撻外皮薄而鬆脆，蛋漿飽滿卻又不像葡式蛋撻那麼甜，整個配搭都是天衣無縫的，難怪吸引了那麼多捧場客。而這間Bakehouse也是愈開愈多，全港已有五間分店了。除了鎮店之寶的蛋撻外，其他包餅也很吸引呢。

都說我是蛋撻癡，酥皮、餅皮均來者不拒，為了美味蛋撻，可以去得很盡。

通菜街康年茶餐廳門外有人龍，不打緊，為了一個蛋撻，我可以發揮無比的耐性。

一坐下，座位客來客去，侍應撲來撲去，我是彷彿置身於一個快鏡的香港 。冷靜地先叫來一杯招牌熱奶茶，然後耐心等候……，來了！一盤熱騰騰的出爐蛋撻捧出來了，快來一個。

這個蛋撻吃到最後一口仍是燙口的，酥皮薄而脆，蛋漿夠香濃，專程跑來，也是值得的呢。