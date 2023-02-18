我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

美味蛋撻

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每次路經銅鑼灣人潮擁擠的啟超道，總會見到一間麵包店外排了人龍，不論是日或夜，這間店都是客似雲來，究竟有什麼法寶？

那次跟年輕人一起路過該店，終於解開了我的謎團：「媽，這間店的Sourdough（天然酵母）蛋撻好好味啊，我經常買去公司請同事吃，人人都很喜歡。」

基本上只要提到「蛋撻」兩字，我雙眼便會閃出亮光，哪怕是聖安娜的橢圓形蛋撻，我都可以連吞兩只。Sourdough蛋撻？好吸引人啊，二話不說就加入排隊行列了。

不一會，我們拿著戰利品，跑到一角品嘗，咬了第一口，已有驚為天人的感覺；這個撻外皮薄而鬆脆，蛋漿飽滿卻又不像葡式蛋撻那麼甜，整個配搭都是天衣無縫的，難怪吸引了那麼多捧場客。而這間Bakehouse也是愈開愈多，全港已有五間分店了。除了鎮店之寶的蛋撻外，其他包餅也很吸引呢。

都說我是蛋撻癡，酥皮、餅皮均來者不拒，為了美味蛋撻，可以去得很盡。

通菜街康年茶餐廳門外有人龍，不打緊，為了一個蛋撻，我可以發揮無比的耐性。

一坐下，座位客來客去，侍應撲來撲去，我是彷彿置身於一個快鏡的香港。冷靜地先叫來一杯招牌熱奶茶，然後耐心等候……，來了！一盤熱騰騰的出爐蛋撻捧出來了，快來一個。

這個蛋撻吃到最後一口仍是燙口的，酥皮薄而脆，蛋漿夠香濃，專程跑來，也是值得的呢。

香港

上一則

八家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

下一則

我的愛好

延伸閱讀

回港換領身份證 黃牛代排隊斂3000港元

回港換領身份證 黃牛代排隊斂3000港元
榴槤飄香咖央醬

榴槤飄香咖央醬
珍寶海鮮舫、餅店… 2022年老字號餐廳紛關門

珍寶海鮮舫、餅店… 2022年老字號餐廳紛關門
香港高鐵復運首日 尖沙咀名店爆人龍

香港高鐵復運首日 尖沙咀名店爆人龍

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷