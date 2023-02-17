100億美元人工智能作家

一年之計在於春，教授A君談起她的最新計畫，是防止學生用一款最新人工智能 軟件ChatGPT：「這款軟件懂得創作文章，可能有學生用以『出貓（作弊）』，在外國學界引起很大爭議，一些海外大學已禁止學生使用。幸好目前並不支援香港地區，但道高一尺、魔高一丈，要未雨綢繆呢！」她一方面為科技進步而高興，另一方面為如何反制而擔心。

好奇下，請教工程系教授B君，他翻牆下載一個看看有多厲害，試用後讚嘆不已：「我請它草擬一封邀請信，請嘉賓出席典禮。一封英文信馬上出現在眼前，寫得頭頭是道，語氣有禮。雖然我沒有說明是何種典禮，它竟然主動幫我把典禮程序也草擬出來。」

我參閱這位人工智能作家的文章，不看則已，一看驚人。其寫作風格流暢，標點符號正確，內容言之有物，而且毫無文法錯誤。何止同學會請它代做功課，很多大機構老闆看了，恐怕寧要AI 也不要員工，把職員都炒魷魚了。

這麼厲害的軟件，開發它的公司OpenAI來頭不小，與電動車巨人Elon Musk共同創辦，先聲奪人。創業4年，近來獲得Microsoft逾100億美元的天價投資 ，在工程界及投資界一石激起千層浪。為什麼投入這麼多錢？下回再談。