我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

100億美元人工智能作家

〈每日驚艷〉張宏

一年之計在於春，教授A君談起她的最新計畫，是防止學生用一款最新人工智能軟件ChatGPT：「這款軟件懂得創作文章，可能有學生用以『出貓（作弊）』，在外國學界引起很大爭議，一些海外大學已禁止學生使用。幸好目前並不支援香港地區，但道高一尺、魔高一丈，要未雨綢繆呢！」她一方面為科技進步而高興，另一方面為如何反制而擔心。

好奇下，請教工程系教授B君，他翻牆下載一個看看有多厲害，試用後讚嘆不已：「我請它草擬一封邀請信，請嘉賓出席典禮。一封英文信馬上出現在眼前，寫得頭頭是道，語氣有禮。雖然我沒有說明是何種典禮，它竟然主動幫我把典禮程序也草擬出來。」

我參閱這位人工智能作家的文章，不看則已，一看驚人。其寫作風格流暢，標點符號正確，內容言之有物，而且毫無文法錯誤。何止同學會請它代做功課，很多大機構老闆看了，恐怕寧要AI也不要員工，把職員都炒魷魚了。

這麼厲害的軟件，開發它的公司OpenAI來頭不小，與電動車巨人Elon Musk共同創辦，先聲奪人。創業4年，近來獲得Microsoft逾100億美元的天價投資，在工程界及投資界一石激起千層浪。為什麼投入這麼多錢？下回再談。

人工智能 投資 AI

上一則

塗鴉大師班克西情人節新作 2度被移除

下一則

多做多得，少做多失

延伸閱讀

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬
洛城新語／ChatGPT帶來的工業4.0挑戰

洛城新語／ChatGPT帶來的工業4.0挑戰
ChatGPT在中國被禁仍爆紅 各企業推替代工具

ChatGPT在中國被禁仍爆紅 各企業推替代工具
瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相