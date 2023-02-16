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LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

誰是孩子的榜樣？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這個12歲小姑娘從小學彈琴、跳芭蕾舞，是合唱團成員和學校游泳隊隊員，樣貌長得相當標致，但卻壓根兒不可愛。

「你怎麼這麼蠢啊，信不信我叫阿爸炒你魷魚呀！」她粗聲粗氣罵工人，橫眉怒目的表情很嚇人。

可能是發現了我正在盯著她瞧吧，她突然瞅了我一眼，再由頭到腳把我掃視一番，然後就一臉輕蔑地別過臉，繼續扯開喉嚨吼：「我要吃炸雞翅呀，你是聾了嗎，為什麼要我等那麼久？」

這個小姑娘沒禮貌，對人態度差劣，容易看得出是個欠缺愛心的人，也許是從小習慣了整個世界都繞著她為中心轉吧！

她吃雞翅相就更駭人，全程張大嘴巴嚼得「唧唧」聲，啜完雞翅又啜自己的手指，雞骨散滿一桌，竟然沒有用骨碟的習慣，我的下巴也幾乎掉下來，難道她的爸媽在她身上花那麼多錢學這樣那樣，卻沒有教她基本禮儀嗎？吃東西時要閉嘴，嚼東西時不能發出聲響。

她的媽媽回來了，粗聲粗氣地問她：「喂，我叫妳即刻做功課，為什麼妳不做呀，總是要我日日三催四請？」

小姑娘也不甘示弱，隨即跟媽媽互嗆：「我在家慘過坐監牢呀！」

兩母女扯破喉嚨互罵，橫眉怒目的表情，極之嚇人。

爸爸也剛回來了，甫進屋就罵工人：「為什麼不幫我拿這個東西？信不信我炒你魷魚呀！」

唉！有其父母，就有其女兒啊！

游泳 芭蕾

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