隨著新冠肺炎的影響力減弱，香港 的防疫措施逐漸放寬，生活各方面都向著回復疫情 爆發前的狀況前進，相信離大家脫下口罩 、以真面目示人的日子不會太遠了。

近期不時聽到人們把「報復式」這三個字冠於活動名稱前，例如「報復式出外旅遊」、「報復式探親」、「報復式唱卡拉OK」，用語狠毒，一副咬牙切齒的模樣。其實文字底下蘊藏的是重拾生活情趣的熱切盼望，反映出過去幾年活動受到限制引發的鬱悶心情。

香港人熱中旅遊，就算只有三、四天假期，也要往外跑一趟，不介意行色匆匆。日本向來是受香港人歡迎的地方，最近不少人湧到日本觀光和購物，甚至有人形容遊日是「回鄉」，我一位朋友一個月內已經去了兩回；南韓、台灣和泰國也是熱門目的地。

疫情爆發前，我一年總會到國外兩、三次，這幾年禁足；如今家中貓兒老病，我不放心離開香港，難以到外地「報復」。

本來打算參加香港一日遊，在本地「報復」一番，聊勝於無，誰料到人人報復，本地遊的旅行社生意興隆，我行動永遠落後於人，決定參加時旅行團早已額滿，只好親自計畫行程，到香港郊區走走；早前楓葉染紅元朗大棠，遊人報復式賞楓，這陣子櫻花盛開，粉嫩粉嫩的，人們潮水式湧去報復，我一定要湊熱鬧。

我的社交圈子中也不乏到外國探親的人，妹妹夫婦倆安排前往加拿大探望約三年沒見面的兒女，一位朋友也出發去美國探親，當然，也有人從外地趕來香港會見親友，以解思念之苦。

一場疫情，令無數人與家人、朋友分隔異地，的確始料未及，現今入境已解禁，眾人熱烈展開「報復式探親」。

另一位朋友笑呵呵向我「訴苦」，他忙著參加移民外國的親友回港聚餐，落得體重飆升的下場。

娛樂場所和商店經營者應該是最歡迎「報復式消費」的人。疫情嚴峻時，娛樂場所關閉，零售商店門可羅雀，生意一落千丈，一片蕭條景象。

我偶爾到商場購物，在顧客稀少的商場逛，實在有點寂寞；購物當時受到前所未有的殷勤招待，贈品的價值比購買的貨品還高，跟售貨員閒聊，對方不停吐苦水，只有盼望疫情消失。

等口罩令一撤銷，我一定到化妝品店報復式購買化妝品，尤其是口紅；疫情期間每天戴口罩，根本不需要塗口紅，我在口罩令前剛好買了口紅，隨後的日子就是看著口紅寂靜無聲地老去，然後是使用期限到來，最後魂斷垃圾場。

我看著家中囤積的口罩和快速測試棒，有一點唏噓。回想疫情爆發初期，口罩難求，人人搶購口罩，後來香港開設更多口罩工廠，增加口罩供應，我像日夕擔憂填不飽肚子的人，一旦見到食物，興奮得搶奪，於是失去理智購買大量口罩，大概這也可以歸入報復式購物和囤積行為。

後來港府規定市民做快速檢測，快速測試棒缺貨，價錢上升，我也四出搜尋，一見到不問價格，就報復式購入。

雖然新冠疫情仍未滅，不過對香港人的影響已經大大降低，相信不久之後生活就可以恢復正常，大家不必一窩蜂彌補這幾年的損失。