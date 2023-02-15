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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

玄武岩

〈六合飛翔〉岑逸飛

1957年的反右運動，有五個人受嚴厲批鬥，被列為「花崗岩腦袋」的典型。他們是章伯鈞、羅隆基、彭文應、儲安平以及陳仁炳，對「花崗岩腦袋」感興趣的，不妨以這五個人作樣板來研究。

以章伯鈞為例，他是中國民主同盟和中國農工民主黨的創始人和領導人之一，反右運動時被認定為中國頭號資產階級「右派分子」，一直沒有獲得平反，文革時其全家皆遭受持續批鬥。1969年他在北京因胃癌病逝。

話說回來，撇開「花崗岩腦袋」成為政治鬥爭工具不談，「花崗岩」確有頑固的形象，它又厚又大，多見於大陸板塊，其靈活通透遠不及於在海洋板塊的玄武岩。由於玄武岩的浮石多孔和皺、漏特點，多用來建造園林中的假山，或雕成小巧玲瓏的盆景。所以有玄武岩腦袋的人，不但不頑固，且是充滿藝術細胞。

玄武岩的英文是basalt，是一種細粒緻密、外觀呈黑色，主要成分是矽鋁酸鈉或矽鋁酸鈣，還含有較高的氧化鐵和氧化鎂。在地質上是一種地下岩漿從火山噴出，或從地表裂隙溢出，凝結形成的火成岩。由於噴發時產生大量氣孔，有時是大孔如杏仁狀構造，後來中間常被其他礦物充填。把它譯作「玄武岩」，不知是誰的手筆？

在中文，「玄武」是中國神話故事的四神之一，具體形象是龜與蛇的複合體，和青龍、白虎、朱雀共同代表東南西北四個方位；玄武為「北方之神」。另外，「玄武」本意是玄冥，「武」、「冥」古音相通，玄者黑也，冥者陰也，玄冥最初是用來形容龜卜，龜背黑色，而龜卜本身就請龜到冥間求教祖先。但我想到的「玄武」，又黑又陰，是老子說的「玄之又玄，眾妙之門」。

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