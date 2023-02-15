春節前，公司的柯老先生約我去西雅圖 唐人街辦事。午間歸途中，他說：「我們去遊樂場走走。」

老先生是香港移民 ，我們熟識已有幾年。他為人大度，幽默詼諧，有他出現的場合，總有歡聲笑語。我笑笑說：「別不是老人變孩童？快過春節了，要去遊樂場，回去叫您孫子孫女同來。」

老先生開懷地說：「兒孫自有兒孫福，過春節，大人也可恢復童真，享受遊樂場樂趣，好好放鬆一下。」他說，在香港時住在港島南區，海洋公園位於黃竹坑，離他家開車不過十分鐘。以前每次回香港，少不了都去海洋公園遊樂一回。只可惜近幾年受疫情影響，沒能回去了。

聽罷，我興趣也來了，20分鐘後來到南郊遊樂場，裡面設置項目有大人的、有小孩的；有輕鬆的，有驚心的。我說：「遊樂場許多項目，不大適合老人。」

老先生環顧四周，開心地說：「誰說我是老人？心年輕，人健康。」他指著「洗衣機」的項目說：「敢坐嗎？」我搖搖頭說：「坐過了，至今心驚肉跳。」早年由西雅圖赴洛杉磯旅行，就曾去過某遊樂場，其中有「滾筒洗衣機」。 「洗衣機」的位置不高，一排排好像小劇場座位，人被安全帶固定，待 「洗衣機」啟動，就會凌空倒吊兜兜轉轉。

排隊半小時，終於坐進「滾筒洗衣機」，做好各種安全措施， 「洗衣機」先由低拉至最高處，突然快速翻滾不知多少圈；遊樂停止後，眾人面面相覷，臉色發青。

我一說，老先生離開「洗衣機」，走向用英文標明的一艘「瘋狂海盜船」：塗紅抹綠的木船，外殼描繪 「海盜」、「骷髏」、「黑旗」等圖案。工作人員見老先生有年紀，善意提醒，他將有備而來的體檢表遞給對方看。

「海盜船」開動了，過一會兒我暗暗叫苦，船頭先往前、再往後飄至幾十度角，整個身體猶如騰空吊起，又迅速朝後顛倒。顯見「瘋狂海盜船」設計，全在於迎接「超級暴風」逐浪。

在「滾筒洗衣機」遊戲不過幾分鐘，坐上「海盜船」與「大風大浪搏鬥」時間更長，弄得我頭昏目眩；等「海盜船」停下，我大口喘氣，老先生卻面不改色。

老先生才說，他年輕時由香港移民海外，恰是春節前夕，找工作屢屢碰壁，垂頭喪氣中買票走進新開張的遊樂場，遊樂場很小，僅有為數不多的幾個項目。他隨著「海盜船」瘋狂顛簸，內心升起了一股衝勁，認定了人生飽受挫折很正常，但不能一蹶不振，於是憑著理念與自信，鼓起勇氣朝前闖，從而成就了今天的事業。我問：「也是這個原因，使您愛在過春節時來遊樂場走走，選擇海盜船坐坐？」老先生沒有隱瞞地說：「我這輩子的經歷，的確就像坐在海盜船。」

他鄭重其事又說：「我時常教導子孫後輩，經商生意或做人做事除了講誠實、講品德，還要敢於擔當、接受挑戰。因而我有體會，在遊樂場遊樂，也能學到大道理。」