花崗岩，英文名稱granite，是從拉丁文的granum而來，意指顆粒。中文的「花崗岩」一詞，「花」指其花紋美麗，但「崗」字呢？「崗」是「岡」的俗字，也是後造字，兩字本來音、義皆同，可是由於後來漢字的演變，「崗」字除了解作山嶺、山脊之外，更有守衛的意義，因此有崗亭、崗哨、崗位、站崗等說法。

可見中文的「花崗岩」一詞，足以令人聯想到這種岩石，猶如一個美麗的守衛。

在地質上，花崗岩是岩漿在地下深處經冷凝後形成的火成岩，它的質地堅硬細密、強度高、抗風化、耐腐蝕、耐磨損，但吸水性低，也不耐熱。

由「花崗岩」又令人聯想到「花崗岩腦袋」這個詞。「花崗岩」與「腦袋」本是風馬牛不相及的兩個概念，如今將它們捆綁起來，用來形容頑固不化的人，也算頗有新意。

不過在中國傳統典籍，並沒有「花崗岩腦袋」這個詞，倒是在文化大革命期間，這樣的形容風行一時，那些所謂反動派的下場，總是「帶著花崗岩腦袋進棺材」，而在「批林批孔」期間，「花崗岩腦袋」甚至成為孔子的帽子。

其實早在文化大革命前，1957年掀起的反右運動中，「花崗岩腦袋」說法已經出現。1958年中共 中央對畫定的右派分子，按照罪行的輕重做出不同處理，無法處理的大概可以列為「花崗岩腦袋」一族。

1958年6月創刊號的《紅旗》雜誌，在一篇《介紹一個合作社》的文章便提到「花崗岩腦袋」一族：「過去的剝削階級完全陷落勞動群眾的汪洋大海中，他們不想變也得變，至死不變。願意帶著花崗岩頭腦見上帝的人，肯定有的，那也無關大局。」