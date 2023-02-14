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誰的媽媽最漂亮？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

網上這個家庭的孩子天資聰敏，腦筋靈活，反應奇快，可惜那位媽媽不懂欣賞，經常扮演反面角色卻不自知。這天媽媽又來料，看得我牙癢癢。

「我問妳，妳覺得媽媽漂亮還是奶奶漂亮？」媽媽以審犯的語調問三歲女兒。小女孩沒有即時回答，臉上露出厭惡的表情，心裡彷彿在嘀咕：「唉！又來難為我啦！」

另一小女孩回嘴說「這個問題很危險」，示意她要小心作答。

小女孩反問身旁的爸爸：「你說你媽媽漂亮，還是我媽媽漂亮？」爸爸不假思索回答：「當然是我媽媽漂亮啦！」另一小女孩機警，立刻說：「天下所有媽媽都是美麗的！」

我讚嘆小女孩聰明之際，沒想到媽媽仍不甘心，繼續逼供。她給小女兒遞上一罐飲料，然後凶巴巴說：「妳一邊喝，一邊認真思考一下，妳應該如何回答這個問題。」

我不禁搖頭，這個媽媽為了達到目的，不惜不擇手段，以物資誘使女兒說出她想聽的答案，她是在從小訓練小孩說假話呀！為了獲取報酬，要學會奉承掌權的人，即使是違背良心，也可以盡情說假話。

媽媽卻不懂自我反省，為何女兒不肯說出正確答案？年輕媽媽當然是比年長數十載的奶奶漂亮，但是在小孩心裡，慈祥的奶奶才是美麗的，那個終日凶巴巴罵人的媽媽，可比女巫還要醜陋呢！

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