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得失心

〈六合飛翔〉岑逸飛

香港社會一向崇尚聰明，其實所謂「聰明」，不過代表一種計算利弊得失的能力，但這並不是「智慧」。智慧不去計算，不作分析，而是需要覺悟。智慧是看全局，不看眼前。看全局，縱深地看是看歷史，否則便有「前不見古人，後不見來者」的慨嘆；橫闊地看是看世界，「念天地之悠悠」。陳子昂為此而「獨愴然而涕下」，因為他的智慧藏有悲憫。

佛家稱「智慧」為般若。《六祖壇經･般若品》釋般若：「心量廣大，遍周法界，用即了了分明，應用便知一切，一切即一，一即一切，去來自由，心體無滯，即是般若。」這樣的智慧如汪洋大海，代表一種包容。「海納百川，有容乃大」，能包容自然無所謂得失。

道家論得失沒有佛家那麼立體，而是較為線性化，把得失視作一個銅板的兩面，凡是有得必有失，得失相抵，變成零和遊戲的公式。

「得」的背後是貪，貪些什麼？人間最具體的貪，是財富。「得」字早期的甲骨文，左旁是手，右旁是貝，「貝」是原始貨幣。造字本義，是撿獲貝殼，喜得財富。至於「失」字，金文是手字加一捺，這一「捺」是指事符號，指手未能抓牢，而造字本義，指手未抓牢而丟落。丟落手中之物而感懊喪、惱怒，那是「瞋」，但「瞋」的背後仍是貪，因為貪不到才會瞋。

所謂「得失心」，對「得」而言是貪得，對「失」而言，是怕失。這種人性，或者原罪，從進化論角度觀之，個人認為，原始時代的男人，需要打獵維持生計，養成貪得的習氣；至於女人，要固守家園，照顧兒女，需要安全感，易於塑造怕失的基因。若是平常心，既不貪得，也不怕失，才能日日是好日。

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