回港一陣子了，心裡記掛著心肝寶貝。好友揶揄：「你兒子都長這麼大了，還記掛？」我笑說：「我是記掛那隻小狗Theo呀！」

Theo的個性可愛極了，壓根兒配合你的指令，從來不會給你麻煩。你幫牠清洗完前右腳，牠會自動再遞上左腳；你看電視，牠會安靜地躺在你身旁，享受著你幫牠掃背；早晨醒來，牠瞄著床上的我仍在睡覺，牠會乖乖躲回窩裡繼續睡，但其實我是裝睡呢！

但是牠最不喜歡我塗香水，只要嗅到香水的氣味，牠會顯得不安，即使是關在兒子的房間裡，牠都會緊張得不停撲向門想跑出來。香水味道飄來了，代表我快要外出了，Theo是最不喜歡我們外出的。

且不論是我或兒子外出，小狗都會悶悶不樂地守在大門前，忠誠地默默等待，期間牠會不吃不喝，直至等到主人回來，牠會給你最熱情的歡迎儀式，實在是太可愛了。

這些日子，牠等呀等，一直都沒見我出現，不知牠會怎樣呢？

果然兒子說牠吃得少，每次散步回家，都會直接跑進我房裡巡視一番。早上兒子離家上班的一刻，牠更會少見地吠起來，門關上了，也能聽見牠用身體撞向門的聲音。

剛剛看到網上柯基犬Gatsby的主人上傳的新片，心情加速向下沉。剛度過九歲生日的Gatsby，身體不同的位置竟然發現了癌細胞 ，應該讓愛犬經歷痛苦的手術 療程嗎？此刻主人切膚之痛的心情，我們愛狗的人都能深深體會。

鼻子不期然酸起來，Theo，我很想你呀！