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半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

黃大仙

〈太平山下〉盧威

大年三十，吃過年夜飯後，我便去住家附近的洛杉磯蒙特利公園市「黃大仙祠」點香獻花，祈求兔年吉祥。一到黃大仙祠，只見鑼鼓聲聲，雙獅齊舞，人頭攢動，信徒連綿不斷，煙火繚繞，香火正旺。

我的香港朋友饒女士，也與夫婿來黃大仙拜神祈福。晚間11點多，當她剛回到家，手機上就跳出一條恐怖槍擊血案大新聞，她嚇了一大跳。一是槍擊案現場，離黃大仙寺廟僅有十分鐘車程；二是原本準備去這家舞社跳舞，歡度大年夜。

幸好被「黃大仙」召喚，陰錯陽差去了寺廟，才躲過一劫，想想都有點害怕。她逢人就說：「黃大仙顯靈了，救了我一命。」「黃大仙祠」還請印度和尚到案發現場，為11名遇難者做「頭七」，祈望死難者一路好走，讓往生者靈魂得以安息。

香港「黃大仙祠」已有百年歷史，香火鼎盛，不少香港人把「黃大仙」視為自己的信仰與精神寄託。每逢初一、十五，善信們都湧向「黃大仙祠」燒香拜佛，祈福求平安。

而海外「黃大仙」也延續香火，美國「黃大仙祠」在南北加州「遙相呼應」，建寺廟均有20多個年頭，成為香港人移民美國的「心靈港灣」。

逢年過節，我也跟朋友一起去「黃大仙祠」點香拜佛。一次，我還有幸巧遇香港藝人森森、斑斑也在寺廟朝拜。聽說，一些香港藝人來美國演出，也習慣先到洛杉磯、舊金山的「黃大仙祠」拜「碼頭」，求神託好運，許願演出圓滿。

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