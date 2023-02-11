不時會聽到安慰別人的話，諸如：用平常心面對吧！「平常心」不知不覺變成口頭禪。但歸根究柢，「平常心」指的是什麼？恐怕不是人人都能了解。舉例來說，有人身罹絕症，陷於絕望，這時有人給他贈上一句：用平常心面對吧！聽者可能不會以為你在鼓勵他，而是諷刺他。

北宋范仲淹的名作《岳陽樓記》曾寫下「不以物喜，不以己悲」，意思是不因外物好壞和自己得失而感到歡愉和沮喪。無論面對失敗還是成功，都要保持一種淡然的心態。這是道家式的平常心，在面對一切事情，皆能採取處之泰然的態度，內心保持平靜，一切順其自然，情緒不受外物牽動，讓心境時刻保持輕鬆自在。

佛家則說「平常心是道」，一般認為這是指日常生活具有的根本心，見於平常的喝茶、吃飯，總之行、住、坐、臥，都與道為一體。這種淺說是說得容易，真能領悟又談何容易。

「平常心是道」的典故，見於趙州和尚問南泉禪師「如何是道」，南泉的答覆是「平常心是道」，趙州再問從什麼渠道得知，這就招來南泉的責罵，謂這個「道」既不屬知，「知」是妄覺；也不屬不知，「不知」是無記。那麼「道」在哪裡？這就更加令人摸不著邊際。

「平常心是道」如果不是「行住坐臥都是道」那麼兒戲，也不是如《莊子･大宗師》提及的「離形去知，同於大通，謂之坐忘」那樣抽象，可以讓常人較易掌握的方法，是效法老子「反者道之動」的辯證思維。「平常心」的反面，是對應「得失心」而言，得失心重，斤斤計較的人，很難有「平常心」。

聖嚴法師釋「平常心」：「平」是平等，「常」是永遠不變，到處一樣。