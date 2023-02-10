疫情 三年後的農曆新年，喜氣洋洋，花市、街市生意興旺，大家大包、小包辦年貨，人頭湧湧，重見濃濃的節日氣氛。我也湊熱鬧，學做家庭主婦，到公眾街市買碌柚葉、發財旺菜、水果等。好久沒有逛街市，發覺整體小販乾淨、整潔。和朋友們聊起，大家都表示街市及一些橫街後巷的環境衛生，沒有以前般髒污，尤其是鼠患情況改善不少。

從食環署朋友口中得知，署方於去年推出多元策略，進行全港滅鼠運動，成立19隊夜間防治鼠患流動隊，採用新型捕鼠工具，還利用科技，透過內置移動感應器的便攜式網路錄影監視系統，高空監測鼠蹤；巡邏時用手機 掃描二維碼，輸入資料，記錄鼠隻、鼠洞等數字，並將相片上載至數據庫等，方便進行分析，目標是預防及治理老鼠，一隻都不放過。根據政府資料顯示，成效顯著。

持續防治鼠患工作有賴政府、市民和商戶全方位配合，政府要有政策及資源配套，提供誘因及罰則；市民和商戶要有公德心，將垃圾、積水等妥善處理，才能全面減少鼠患。正如朋友表示，防鼠滅鼠就需要對症下藥，從「食」、「住」、「行」入手，斷絕老鼠的食物來源（食）、清除老鼠的藏匿點（住），以及堵塞老鼠來往的通道（行）。

捉老鼠絕對是一門科學，單憑捉鼠專家不能杜絕問題。要令香港 這個家變得更宜居，環境衛生至為重要，大家一起努力吧。