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加拿大冠軍的港人餐館

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

大清早，年輕人把我叫醒，一臉興奮地遞上手機，螢幕顯示，網上平台Yelp剛公布的2023年全加拿大100間最受歡迎餐廳名單，榮登第一名的正是他於兩個月前旅遊溫哥華期間，讚不絕口的The Northern Cafe and Grill。

我們港人也該為這個喜訊感到驕傲吧，因為這間加拿大冠軍餐廳的經營人，正是香港移民家庭馬氏夫婦及兒子。

小時候於深水埗長大的Jimmy，隨家人移民加拿大後，一直從事飲食業。2008年，他與太太Connie接手這家老牌餐廳，主力提供早餐及午餐。大概四年前，兩名兒子Raymond及Richard也加入了餐廳團隊，前者更是有18年fine dining經驗的名廚，固然是秉承着父母對食物出品的嚴謹要求。

一間位於偏僻貨倉區的隱世餐廳，竟然吸引各地的遊客光顧，更不惜排隊超過一小時輪候。就連小兒也曾冒著風雪，一星期連續光顧四天的，這餐廳一定有其過人之處吧。

「他的Steak & Eggs是我吃過同類餐廳中最出色的，沙朗牛排好juicy，馬鈴薯餅 (Hash browns)新鮮炸的，就連小菜的馬鈴薯沙拉都超好吃。」年輕人每次談到該餐廳，臉上就會乍現光彩。「老闆娘親自包的雲吞好好吃，還會從冰箱中拿來祕製的辣椒醬搭配，那次她還請我吃咕嚕肉……」

我開始明白了，馬家不僅能將平凡的食物發揮至不平凡的極點，還會將客人像親人般款待，讓他們有家的窩心感覺呢。

「媽，我一定要帶妳去！」我也非常期待呀！

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