「黎民百姓」是成語，指普通百姓。原本「黎民」和「百姓」是兩個不同的階層，「百姓」在上，「黎民」在下，後來「百姓」的地位降低，「黎民」的地位提高，於是兩種稱謂合併為一，成為「黎民百姓」。

「黎民」泛指普通平民、就是平民百姓，但其解釋頗為複雜。典出《尚書･堯典》：「黎民於變時雍。」歷代釋義為「百姓在堯政下變得雍和」，但也認為這是描寫制定曆法的內容，因此這一句或與農耕時令有關，應該釋義為「百姓在時令變換這件事上不清楚。」

另外《詩經‧大雅‧雲漢》篇已有「黎民」說法：「周余黎民，靡有孑遗」，這裡的「黎民」是眾多人民。但古代「黎」字通「黧」，指的是黑色。「黔首」是裹黑頭巾的人，而「黎民」則是黑面孔的人。

面孔黑色，最常見的解釋是被太陽曬黑，據郭沬若的研究，這些在太陽下工作的人，其膚色之黑猶如「鬲」(普通話或粵音都可讀「力」，古音「鬲」「黎」相同)。「黎民」就是「鬲民」，而「鬲」是古代用來煮食的鼎鍋。是故「黎民」面色之黑，有如鍋底的顏色。

但歷史學家范文瀾，則認為「黎民」的「黎」，是來自南方的九黎族，那是九個部落的聯盟，每個部落有九個兄弟氏族，共81族，首領是蚩尤。而當年在河北涿鹿的黃帝與蚩尤大戰，黃帝俘獲的叫「黎民」。至於這個「民」字，甲骨文 沒有，金文中的「民」字像個露出兩乳的裸人，足上掛著刑械，儼然是個俘虜。

總而言之，西方人的「公民」之說，來自希臘城邦，充滿權利意識；而中國人的黎民、百姓、黔首、布衣、閭閻等，都不外是皇帝的子民而已，只是蟻民罷了。