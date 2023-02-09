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超高層酒店問候信

〈每日驚艷〉張宏

我住在東京的超高層酒店，窗外夜景迷人，從房間遠眺，其他建築物小如螞蟻。回頭一看，房間桌上一封問候信映入眼簾，讀了不禁心中一跳。

主要內容是︰「受強風影響，客房內可能發出吱吱的聲響或者發生搖擺。本酒店是按照國家規定的新耐震準則建造，具備制震構造，亦實施建築標準法指定的安全檢查，請安心使用。若有不便，敬請見諒。」

日本在避震大廈工程上，走在世界尖端，這個國家位於地震帶，地震、海嘯、火山噴煙是家常便飯，絕不稀奇。再加上颱風、暴雪等天災，一般房子十之八九都標榜採用防震構造。

政府對超高層大廈的建設，有「隔震」（seismic isolation）的要求。建築物的樁柱必須設有吸收震力的裝置，例如加入一層30至50厘米的橡膠，一旦建築物內的梁柱倒塌，橡膠隔層便可發揮承托作用。

此外，新式建築物加入有如竹節的設計。一般建築物於地震時，搖擺幅度可達1.5米，如果每兩層樓設有類似單車氣泵的設計，卸去震動能量，便可大幅減低擺動，避免結構損毀。

話雖如此，我絕無興趣在高層大廈體驗颱風、地震。與日本相比，香港實在是福地，很少地震、海嘯，沒有火山，不會下雪。酒店更不必發出這種問候信，大家可以住得更安心。

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