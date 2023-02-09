去年「老百姓」一詞，曾引發香港 網路熱議，並且提到「老百姓」應該如何翻譯為英文。「老百姓」是泛指所有平民，源自「百姓」，其字面意義為一百個姓氏，古有「百家姓」之說，「百姓」成為各種姓的統稱。後來引申「百姓」指一般平民。

但古代為氏族社會，百姓實際上指氏族首領，即貴族。但說到姓氏，古代只有貴族有姓，庶民沒有姓氏。《尚書･堯典》有「平章百姓」之說，這裡的「百姓」指「百官」，「平章百姓」就是辨明各種官員職守。

在古代，百姓常用黔布（黑布）作為頭巾，故亦稱黔首；而又因著麻布衣裳，又稱布衣。百姓也稱為閭閻，出處為《史記·平準書》：「守閭閻者食粱肉，為吏者長子孫，居官者以為姓號。」中國古代以廿五家為一閭，而閻指里巷的大門。

戰國時貴族沒落，百姓淪為庶民。到秦代，秦始皇下詔將「百姓」改為「黔首」，「黔」指黑色，「黔首」就是以黑巾裹頭。秦始皇相信陰陽家鄒衍的「五德終始說」，以五行配合不同朝代，周朝屬紅色的火德，秦滅周統一六國，以水滅火，屬黑色的水德。君臨城下，萬民擁戴，放眼而望，人群個個頭裹黑巾，黑壓壓一片，好不威風。

東漢末的黃巾之亂，「黔首」之名沒有了，百姓特徵只是穿麻布衣裳，稱為「布衣」，三國時諸葛亮的《出師表》，自道生平：「臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」。又或不以衣著形容老百姓，而改用房屋，古代以二十五家為一閭，里巷大門則叫閻」，初唐時王勃《滕王閣序》謂「閭閻撲地，鐘鳴鼎食之家」，上句講老百姓的民居，下句則是富貴人家的豪宅。