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照大腸鏡不可怕

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我是諱疾忌醫嗎？是，所有身邊的朋友都知道我的壞脾氣，身體如果沒有什麼異常狀況，我是不會跑去勞煩醫生的，更絕對不會學人家定期驗這驗那，至於後果自負的道理，我倒是清楚的。

可是，歲月一晃而逝，不記得從何時開始，發現身邊有朋友突患惡疾，被病魔纏得死去活來；又有朋友突然不適，檢查結果竟是得了癌症，前後不出短短一個月就蒙主寵召了，而他們都比我年輕。

老不情願，還是要面對現實，距離上次大腸內視鏡檢查已有足足十年了，是時候勇敢扛起該做的事情了。

檢查日的前兩、三天，戒口對於我這類饞嘴貪吃的人來說，是極大挑戰，蛋糕餅點吃不得，香口濃味的沾不得，蔬菜水果等高纖類更是最大忌。幸好雲吞麵走（不加）韭黃是可以的，魚蛋河粉走蔥沒問題，湯米粉加蛋都可以，點心如蝦餃或香草雪糕等，色素不是深色的都可以吃，其實這兩天的日子也不太難過呢！

的前一天卻是難度最高的，因為這天只能進食水餐──粥水、清湯、過濾果汁等喝了大半天，我滿腦子都是各式美食，快有幻覺了。黃昏開始喝瀉藥，將藥粉混入150毫升開水一口氣喝罷，橙汁的味道竟然是一點也不難喝。不過依據醫生指示，還要一併喝下1.5公斤的水，我選擇了寶特瓶裝椰水，日子好過得多了。

照大腸鏡當天，四位年輕貌美的護士小姐，殷勤地協助我做好準備，然後將我交由經驗豐富的醫生處理……，一覺醒來，一份附有數張彩色大腸鏡照片的成績表已端在面前，看上去相當「靚仔」呀，感謝主！

癌症 美食 蔬菜

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