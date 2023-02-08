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絕活

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「絕活」，猶如「絕招」，是一般人所不具備的技術或手藝，也可說是獨特而無人能及的本領。「絕活」本是戲曲名詞，通常指屬於獨家所創、人皆不能的各種技巧， 也有專指難度較大的武功技巧。

戲曲上的傳統絕活表演，主要是手絹功、扇子功，可以舞轉得上下翻飛。如今除了傳統絕活，種類繁多的新絕活不斷被開發，如：倒立喝啤酒、頭頂碎瓶、手臂斷磚、嘴叼桌子、高空劈叉、旋轉飛人等，反映民間藝人多才多藝。

其實還有大量的民間傳統手工藝，如玉器、景泰藍、象牙雕刻、金漆鑲嵌、雕漆、雕花、細紋刻紙、米塑、花絲鑲嵌、地毯、風箏、剪紙、泥塑等，都是絕活。可惜在經濟飛速發展的今天，由於缺乏市場對接，都逐漸式微，快成絕唱。

北京市工業促進局的一項調查顯示，北京現有民間工藝大師有180多人，但都已是七、八十歲，有的失語，有的重病纏身，而他們所懂得的絕活，全是後繼乏人，面臨失傳之危。

以景泰藍這種工藝品為例，20年前出產它的北京工藝美術廠，由於資不抵債，被北法院裁定破產，絕活瀕危。

景泰藍因其釉色主調發藍，且在明朝景泰年間盛行而得名。景泰藍之美，是絕妙的完美，無法言傳，在明清兩朝，一直是皇宮御用貢品。民國初年，景泰藍參加巴拿馬萬國博覽會和芝加哥萬國博覽會都獲金獎。

但自1990年代開始，景泰藍不受市場青睞，製作它的大師相繼去世，到今日這門絕活也只能苟延殘喘。

總而言之，時移世易，不要說絕活，很多傳統技藝，例如中醫，沒有傳統文化的根柢和素養，今日的中醫與昔日的中醫相比，已不可同日而語。

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