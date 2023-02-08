英國 飲食界翹楚Roux兄弟去年相繼離世後，近日英國又痛失一位舉足輕重的人物Ali Ahmed Aslam，阿里享年77歲，他被公認為英國國菜的發明人。

什麼？是他發明Fish & Chips的嗎？不是，被廣泛喻為英國國菜、受國民歡迎的程度猶勝炸魚薯條的，是這名為Chicken Tikka Masala（瑪沙拉雞）的一道菜，而阿里是被普遍承認為第一位構思這道菜的廚師。

先來談談這道在印度 也未必找得到的印度菜「香料烤馬薩拉雞」，它不僅在各大英國的印度餐廳可品嘗到，就連快餐店、Pub或超市冰櫃裡，都不難找到，極受英國人歡迎，被喻為最得寵的comfort food。

即使本人不嗜辣，也並非印度菜粉絲，也不介意每隔一陣子就嘗一次，香濃醬汁塗在Naan（饢）包上，大口放進嘴裡吃，妙！

這道菜的由來有段故事，話說在1970年代某天，一位巴士司機光顧阿里在蘇格蘭格拉斯哥開設的餐廳Shish Mahal，客人直言說他不太舒服，不想吃太辣太乾的咖喱雞，問阿里可否給他煮些較甜的。

16歲從巴基斯坦移民 英國的阿里靈機一動，將烤雞放進番茄醬裡，並加入了乳酪、大量香料和鮮濃奶油等，那道菜既香又creamy，客人吃過驚為天人，Chicken Tikka Masala就是這樣誕生了。

阿里因發明這道菜而聲名大噪，而國內其他印度餐廳，也爭相仿效加入了這道菜。

印度餐廳在英國受歡迎程度從此有增無減，阿里可說是功不可沒呢！