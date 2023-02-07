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兔年劇壇行大運

〈藝行者〉陳文剛

首先，祝大家兔年大旺，順利順暢順心順意，身體健康，心想事成。

要數劇壇大事，應該是這齣即使沒有劇名，首波海報只有兩個男人的頭部後腦，就已經引發全城轟動的戲，很多人在社交平台聲明無法幫忙留票，連劇中的監製也是如此。更多的人四處詢問誰有渠道可以不按正途訂票，因為大家都認為門票比人才更難搶得到，一開票房就會被秒殺。

第二波宣傳來個正面大頭，林海峰及黃子華攬頭攬頸大笑，劇名「愛我別走」，今時今日，看在眼裡，實在別有一番滋味在心頭。

早前銀行特別用戶可以預先網上預購，又令一眾粉絲總動員所有手機及電腦，在開跑前摩拳擦掌，時間一到立即以光速按鍵進入訂票系統；我也嘗試看看，結果我的排序是66831，而當時顯示戲票已售出80%，即我的嘗試失敗。果然，公開發售時，43場門票火速售罄，撲飛頁面輪候人數曾高達70萬，場面震撼。

除了「愛我別走」，還有「飯戲攻心」，此舞台劇先有電影，電影票房十分理想，今次舞台劇演員除了陳湛文外，黃子華已變成「愛我別走」的一分子，不會在「飯戲攻心」出現。但無論如何，劇壇興盛，怎麼說都是好事，希望追星觀劇的粉絲們會被燃起興趣，繼續觀賞其他舞台作品。

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