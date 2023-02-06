最近有朋友新居入伙，聽他分享裝修故事，雖然辛苦但萬分滿足自豪。這令我想起最近一次美化社區的經歷。我與多位義工和少數族裔小朋友，一起美化公司位於觀塘的變電站，壁畫由「畫美麗香港 」構思，以區內地標文化和潔淨能源等綠色元素為主軸，配以繽紛色彩，美化社區，同時宣揚環保信息。

我公司的項目團隊在這個「裝修」過程中歷盡辛酸，構思設計的時候，不同單位都希望將社區最美好的一面展現給街坊，經歷了十分漫長的討論。工程原本於去年6月開始，卻遇上疫情 升溫、連場颱風等而未能如期進行。我們很希望觀塘居民能親自繪作壁畫，營造屬於他們的美麗社區。但當時大家都要嚴守限聚令共同抗疫，計畫不似預期。

直至最近，疫情穩定下來，市民生活開始復常，我們就立即動工。活動當日，參加的大人及小朋友都很興奮，可以憑藉自己雙手畫出美麗社區，很有滿足感。有家長表示，這個活動對孩子來說是一個寶貴的機會，可以透過有趣的壁畫，了解社區和減碳 。完成畫作的一刻，小朋友自豪地向爸媽及在場的義工哥哥姐姐展示自己繪製的部分，而義工及同事們也紛紛打卡留念。大家對辛苦換來的成果，感到滿意和自豪。

這個變電站美化計畫以社區文化及環保元素為素材，透過繽紛色彩營造具特色的社區空間，連繫人與社區，為社區營造快樂。