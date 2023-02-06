我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

營造社區 營造快樂

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近有朋友新居入伙，聽他分享裝修故事，雖然辛苦但萬分滿足自豪。這令我想起最近一次美化社區的經歷。我與多位義工和少數族裔小朋友，一起美化公司位於觀塘的變電站，壁畫由「畫美麗香港」構思，以區內地標文化和潔淨能源等綠色元素為主軸，配以繽紛色彩，美化社區，同時宣揚環保信息。

我公司的項目團隊在這個「裝修」過程中歷盡辛酸，構思設計的時候，不同單位都希望將社區最美好的一面展現給街坊，經歷了十分漫長的討論。工程原本於去年6月開始，卻遇上疫情升溫、連場颱風等而未能如期進行。我們很希望觀塘居民能親自繪作壁畫，營造屬於他們的美麗社區。但當時大家都要嚴守限聚令共同抗疫，計畫不似預期。

直至最近，疫情穩定下來，市民生活開始復常，我們就立即動工。活動當日，參加的大人及小朋友都很興奮，可以憑藉自己雙手畫出美麗社區，很有滿足感。有家長表示，這個活動對孩子來說是一個寶貴的機會，可以透過有趣的壁畫，了解社區和減碳。完成畫作的一刻，小朋友自豪地向爸媽及在場的義工哥哥姐姐展示自己繪製的部分，而義工及同事們也紛紛打卡留念。大家對辛苦換來的成果，感到滿意和自豪。

這個變電站美化計畫以社區文化及環保元素為素材，透過繽紛色彩營造具特色的社區空間，連繫人與社區，為社區營造快樂。

疫情 減碳 香港

上一則

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

下一則

小劇場

延伸閱讀

日落公園72分局 社區原屬意華裔局長

日落公園72分局 社區原屬意華裔局長
州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列

州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列
證交所前副總黃乃寬 遭機械車位夾死 人為疏失？待釐清

證交所前副總黃乃寬 遭機械車位夾死 人為疏失？待釐清
東華醫院新屆董事會就職 布里德監誓

東華醫院新屆董事會就職 布里德監誓

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

2023-02-05 16:34
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

夫妻之間

2023-02-01 02:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打