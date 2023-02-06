我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

崇拜情結

〈心有所感〉潘健生

阿根廷對法國的足球世界盃決賽，吸引了全球的眼球，許多平時並不關心足球的人，也關心起世界兩強的終極爭霸戰。與真正的球迷不同，這些人只關心哪個隊奪冠，很大一部分則只是為了他們心中的偶像球星梅西，為的是一睹他的風采，尤其是渴望一睹他的金靴如何在關鍵時刻踢入決勝一球，從而讓阿根廷隊獲勝，僅此而已。

其實足球是一項集體體育競技活動，勝負並非由一個球星決定的。它要求全隊十一人的不同分工及特有的個人技術，同時又默契配合，還需講究戰略、戰術運用，最後還有無法預測的運氣。雖然球星對一支隊伍也至關重要，在某種情況下，還是隊伍的精神支柱，但它畢竟只是十一分之一或者若干分之一。

足球這項體育活動，對於不在球場中奔跑的大眾而言，則是一項娛樂活動。既然是娛樂，那麼最終的目的就是製造與尋找快樂，大眾推崇、膜拜體育明星，就是製造尋找歡樂的過程，自然是理所當然無可非議的，有益於社會和諧與太平的過程。關注世界盃決賽，關注梅西的表現，順理成章。

不過從另一個方面說，人們崇拜球星，說明人性中有崇拜基因，這種崇拜基因給人帶來了快樂的同時，不可避免有可能被誘導到其他領域的危險。比如一些靠三寸不爛之舌迷惑大眾的「神醫」，比如一些以宗教名義進行傳播的邪教，他們就是通過許多似是而非的說辭蠱惑善良的人們，取得信任，進而崇拜神醫邪教頭目。而在獨裁的社會，則有被誘導到對政治人物崇拜的危險。獨裁制度將政治領袖神聖化，尤其是在言論管制的國度，媒體被控制於政治人物手中的時候。

另一種情況是，不論何種社會，必定充斥著各種矛盾，包括社會各階層之間的利益對立與爭奪；疾病對人們的生命威脅；還有生活的貧困無助，人們缺乏安全感或不滿，需要尋找可以保證安全提升生活品質的靈丹妙藥，社會上還有各種御用的知識分子發明各種「理論」影響、灌輸、誘導大眾。人們潛藏於內心深處的不安不滿，便被引導到對神醫邪教頭目及獨裁政治領袖產生崇拜，他們將自己的安全與自救希望交了出去，這種異端邪說及獨裁制度於是有了社會思想基礎。

在人們享受足球球星偶像帶來的崇拜滿足時，請警惕你的這種崇拜基因在不經意中被引導到它途，從而導致命運從此被人控制奴役。

從球場出來，我們是不是應該拍一下身上的衣服，抖落身上的一些非理性興奮，為崇拜劃出一條紅線並嚴格執行？

足球 梅西 世界盃

上一則

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

下一則

小劇場

延伸閱讀

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生
阿根廷足球狂熱不止 連「這個地方」也有梅西圖樣

阿根廷足球狂熱不止 連「這個地方」也有梅西圖樣
足球／C羅再與梅西對決 獨進2球但球隊落敗

足球／C羅再與梅西對決 獨進2球但球隊落敗
足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像

足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

2023-02-05 16:34
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

夫妻之間

2023-02-01 02:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打