阿根廷對法國的足球世界盃 決賽，吸引了全球的眼球，許多平時並不關心足球的人，也關心起世界兩強的終極爭霸戰。與真正的球迷不同，這些人只關心哪個隊奪冠，很大一部分則只是為了他們心中的偶像球星梅西 ，為的是一睹他的風采，尤其是渴望一睹他的金靴如何在關鍵時刻踢入決勝一球，從而讓阿根廷隊獲勝，僅此而已。

其實足球是一項集體體育競技活動，勝負並非由一個球星決定的。它要求全隊十一人的不同分工及特有的個人技術，同時又默契配合，還需講究戰略、戰術運用，最後還有無法預測的運氣。雖然球星對一支隊伍也至關重要，在某種情況下，還是隊伍的精神支柱，但它畢竟只是十一分之一或者若干分之一。

足球這項體育活動，對於不在球場中奔跑的大眾而言，則是一項娛樂活動。既然是娛樂，那麼最終的目的就是製造與尋找快樂，大眾推崇、膜拜體育明星，就是製造尋找歡樂的過程，自然是理所當然無可非議的，有益於社會和諧與太平的過程。關注世界盃決賽，關注梅西的表現，順理成章。

不過從另一個方面說，人們崇拜球星，說明人性中有崇拜基因，這種崇拜基因給人帶來了快樂的同時，不可避免有可能被誘導到其他領域的危險。比如一些靠三寸不爛之舌迷惑大眾的「神醫」，比如一些以宗教名義進行傳播的邪教，他們就是通過許多似是而非的說辭蠱惑善良的人們，取得信任，進而崇拜神醫邪教頭目。而在獨裁的社會，則有被誘導到對政治人物崇拜的危險。獨裁制度將政治領袖神聖化，尤其是在言論管制的國度，媒體被控制於政治人物手中的時候。

另一種情況是，不論何種社會，必定充斥著各種矛盾，包括社會各階層之間的利益對立與爭奪；疾病對人們的生命威脅；還有生活的貧困無助，人們缺乏安全感或不滿，需要尋找可以保證安全提升生活品質的靈丹妙藥，社會上還有各種御用的知識分子發明各種「理論」影響、灌輸、誘導大眾。人們潛藏於內心深處的不安不滿，便被引導到對神醫邪教頭目及獨裁政治領袖產生崇拜，他們將自己的安全與自救希望交了出去，這種異端邪說及獨裁制度於是有了社會思想基礎。

在人們享受足球球星偶像帶來的崇拜滿足時，請警惕你的這種崇拜基因在不經意中被引導到它途，從而導致命運從此被人控制奴役。

從球場出來，我們是不是應該拍一下身上的衣服，抖落身上的一些非理性興奮，為崇拜劃出一條紅線並嚴格執行？