《舌尖上的中國》，俗稱「舌尖」，是一部由中國央視製作的電視紀錄片，第一季於2012年在央視綜合頻道的《魅力紀錄》欄目首播，主要介紹中國各地美食 生態，包括中國日常飲食流變、千差萬別的飲食習慣，和獨特的味覺審美等。該片一經播出，在網路引起廣泛關注。

《舌尖上的中國》第二季於2014年以周播形式，在央視綜合頻道晚上9時首播，一共八集，吸引了兩個億的廣告額，也吸引了上億人次觀眾觀賞。第一集的《腳步》，有一幕講浙東三門縣的漁民楊世櫓，因女兒喜吃跳跳魚，他如何以八分之一秒的速度，捕獲從泥穴爬出的跳跳魚，令人嘆為觀止。

跳跳魚的學名是彈塗魚，在浙東和廣東沿岸都可找到，牠長約五、六厘米，灰褐色的魚身滿布花斑，嘴闊頭大，雙眼突出，喜歡鑽洞穴，居於底層為爛泥的低潮區，或鹹淡水交匯的江河口灘上，常見在潮退後的海灘上跳躍，彈跳力極強。

片中所見的清燉跳跳魚，肉質鮮嫩可口，令人垂涎欲滴。但跳跳魚的習性狡猾，在十米內的距離走近，會被牠發覺，因此想抓到極難。片中的楊世櫓，用五米長的釣竿、六米長的魚線，在跳跳魚十米外，魚線從天而降，把跳跳魚抓個正著，既快且準。雖然後來有人發現，片中抓跳跳魚的不是楊世櫓，而是另有替身，他是三門縣獲得第四屆跳魚節「釣跳魚王」邀請賽的冠軍周紅井。

拍攝的道德問題暫且不論，無論如何，抓跳跳魚這種絕技，是一門絕活，據說要苦練五年。如今市場上都從事人工養殖跳跳魚，還會有年輕一代肯花心機和時間，去學不會生財的活捉大自然跳跳魚的絕活嗎？

絕活失傳，絕活就變成了絕唱。