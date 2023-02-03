人說「家有一老，如有一寶」；我說，在香港 應該改作「家有一酒（或家有一油），如有一寶」。這裡說的酒，不是啤酒高粱 ，也不是威士忌白蘭地，而是跌打損傷用的「藥酒」，是用擦的，不是用喝的；香港人稱之為「跌打酒」，也稱 「跌打油」，或稱「藥油」、 「藥酒」。

據我個人觀察，跌打酒對於香港人，可說是一個非常「自然」的存在，幾乎家家戶戶都有它，有點跌打損傷都會想到它，但平常卻不會去特別注意它。

說起香港的跌打酒，有三個有趣的現象值得談一談。

第一是它種類繁多，「紅花油」、「正骨水」、「獅子油」、「活絡油」等琳瑯滿目，幾乎家家戶戶人手一瓶，但各有各的地盤，各有各的的粉絲。

那麼，香港到底有多少種跌打油呢？我不知道正確答案，起碼以我的經驗而言，極少「撞酒」、「撞油」。往往在朋友家用到時才驚呼：「原來還有這支跌打酒啊。」當然，香港地狹人稠，大家平常就比較少彼此串門子；偶爾串個門子，也不一定會巧到要用跌打酒，所以不易「撞酒」也是合理的。

第二個現象是它幾乎無傷不治。以我們家鎮家之寶的「破痛油」為例，說明書上寫的效用有「燙火灼傷，跌打刀傷，撞壓瘀腫，扭挫摔傷，傷口爛肉，扭傷筋肌，魚、螺、蝦、蟹、蟲、畜、刺、咬所傷，及一切創傷出血等」。

看到沒？幾乎可以說是無傷不治。破痛油在我們家被尊稱為「神油」，被奉為上賓，絲毫不敢怠慢。如果有朋友來家裡不小心刮傷燙傷，家中一定有人喊叫「快！快拿神油來」，朋友們往往聽得一愣一愣的。

第三個現象是跌打酒還反映了香港「物價曲線」。我家大約從1990年左右成為破痛油的粉絲，如果記憶沒錯，當時破痛油的售價應該是港幣5元，現在則已來到65元，有些地方還賣到70元；約略30年間，漲了13倍。

談到跌打油，很難不想起我中學時的兩個同學「紅白雙花」。我讀的是男校，竟有「雙花」當同學，聽來奇怪，但其實半點不奇怪。先說「白花」，此君乃我同桌，因為身高的關係，我們常年坐最後一排。距離老師遠了，自由活動的空間也多了。我這名同桌酷愛白花油，不但每天上課必擦，還不時分享給我，連上書法 課時都在九宮格裡大書特書「白花油好」、「我愛白花」、「一擦精神」等。

除了到處擦，這位老兄還不時把白花油拿到鼻下吸兩吸，像極了電視劇中古人的鼻煙壺。更有甚者，高興起來還往嘴裡滴兩滴，在口腔中轉了一圈後，再合著口水吞下，感覺起來挺享受的。

另一位「紅花」情況比較單純，他只是喜歡隨身帶瓶紅花油。但他似乎不是看中紅花油的療效，而是相中了它的「聞效」，不時往桌上擦一點，或往地上滴一滴；因為這個老兄也是我們班上的「高人」之一，以至我們後半截教室總是飄著紅花油的獨特異香。現在回想，那應該算是另類的薰香吧。

人在海外多年，最近竟然又有緣認識了一款跌打酒新朋友，名叫「藏紅寧」。江湖傳說此「酒」對跌打扭傷極具神效，但假貨甚多，只有在香港少數幾個點才買得到真貨，真是江山代有人才出啊。