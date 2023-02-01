加州 日前連遭暴風雨侵襲，北加州灣區遇到幾十年未曾有的洪水之災，在這淒風苦雨下，水患加上強風，導致土壤鬆動，以致許多大樹連根拔起，政府警告大家，不論駕車或走路都要小心樹木倒下的危險。

看到狂風驟雨的肆虐，使我不禁擔心起市區許多角落的遊民 ，不知道他們是否能及時遷到政府提供的庇護所，或者臨時開放的學校和圖書館暫避風雨。

遊民的種類不同，有吸毒者、精神錯亂者、失業後無力負擔房租費用者、也有與家人不合賭氣離家者，

強勢的遊民會霸凌其他遊民，以致政府的庇護所讓許多遊民興趣缺缺，情願露宿街頭。提到遊民，內心不自覺地牽掛起一位特殊的遊民。

初到美國時，在W市認識了來自香港的彼得和莉亞夫婦，他們是一對氣質高雅、為人處事有條不紊、令人敬重的朋友。

彼得在他任職的頗富盛名工程公司中，是最高職位的一位華人 ，他才智過人、行事嚴謹不苟且，頗受公司器重；莉亞是早年的名門閨秀，溫婉柔美和藹可親、又擅長廚藝，年節假日他們府第必定賀客盈門。他們膝下擁有兩個兒子及一對雙胞胎女兒，各個長得眉清目秀、活潑可愛。

彼得在退休前，與友人合資興建公寓大樓，忙得不可開交。我有幸與他們交往一年後他遷，之後因生活忙碌，與他們偶有書信或電話連絡，但沒有機會再見面。

有一年我們共同的朋友來訪，告訴我一則令人扼腕的消息，莉亞的長子與父親發生爭執後，離家出走下落不明，過了幾年，有熟人在舊金山看到他當了遊民，消息傳回家中，父母趕緊打聽下落，不料他已離開不知去向。

家財萬貫的彼得夫婦，縱使再有錢，兒子卻流浪街頭，內心深處情何以堪。

不知父子衝突時，彼得是否脫口一句「你給我滾出去，不要再回來」的情緒話，傷了心高氣傲年輕人的自尊心，以致落於無法收拾的局面。

如今彼得、莉亞夫婦皆已離世，相信他們心中仍然牽掛著長子，難以安息，唉！只是為了一樁價值觀差異 ，卻造成終身無法彌補的遺憾，親情何在？

小慧是我來自香港的鄰居，家中有弟妹六人，她是老大，嚴厲的父親遵循古訓養子不教父之過，對她動輒打罵，理由是她居長，是弟妹行為榜樣，若不嚴格管教，會帶壞下面的弟妹。問題是，有時並非她犯錯，父親也會找她出氣，母親看不過去，經常袒護她 ，私下安慰、鼓勵她，若非慈母的明理和溫暖，她當時早就離家出走或尋短見了。

來到美國後，小慧在小學幫忙輔導有自閉症的學生，她以特有的耐心和愛心，用啟發式愛的教育 去幫助有需要的孩子，看著他們逐步改變，令小慧產生一種身心愉悅的成就感，同時她也贏得了許多家長的感恩。

由於自身經歷，小慧非常反對打罵教育，她覺得與孩子溝通最重要，要先站在他們的立場看事情，再慢慢提供自己的看法，如此才可以潛移默化導引小朋友走向正途。

小慧自己的一兒一女都非常優秀，而且常常會與母親交換想法，幼年如此，長大亦如是。

小慧說父親雖然對她不公，但是仍有生養之恩，所以長成後，一直到父親離世，她都孝養老人，不再心存憤恨。