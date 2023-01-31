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冬菇情意結

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

女性朋友說，她最怕過農曆年。

每逢過年，她都會提早遠行旅遊去，這兩年疫情期間，她都選擇了check-in酒店staycation數天，就是不想過年期間留在家裡。

「我想避開冬菇的香氣。」她笑說。

朋友獨身，從小跟單親媽媽同住，母女感情深厚。伯母煮一手好菜，我們一眾損友最愛不請自來，跑到朋友家裡黐飲黐食(混吃混喝)，難得伯母為人慷慨好客，來者均不拒。

「以前每逢過年，我阿媽會忙足幾日，見她在廚房團團轉，全屋都會飄滿香濃的炆冬菇氣味，真的好香啊！」朋友娓娓道來。

可惜，伯母於數年前蒙主寵召，留下了朋友獨居，每逢佳節倍思親在所難免。「最難受就是過年期間，返回住家樓層，電梯一打開，人家那種熟悉的炆冬菇香氣就撲面來，然而當我打開自己家門時，裡面卻是空洞洞，廚房黑漆漆，那種空白的感覺真的好難受。」向來給人硬朗印象的朋友，此刻顯得特別柔弱。

聽著朋友細說她的冬菇情意結，我的鼻子也不期然酸起來，彷彿已飄回那老遠的家裡，見證著年輕力壯的媽媽在廚房裡忙得團團轉，親自操刀殺雞殺鴨，她忙了大半天，就是為丈夫和一屋的孩子烹煮了一桌的團年飯菜…我跟弟弟照例必會為爭奪雞髀而吵鬧起來，然後我就轉戰冬菇，將一只膨脹的冬菇含在嘴裡，是一種無比幸福的感覺。

如今，一家人散落在地球上不同的地方，也許只能靠冬菇香來回味昔日的幸福了。

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