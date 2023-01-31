我離開香港 好多年了，但是，每當過農曆新年，我總是懷念香港，特別是當年初來乍到，在香港過的第一個年，令我終生難忘。

我剛到之時，落腳九龍尖沙咀，在彌敦道華源樓租住一間單人房，每天過海去中環一家公司上班，沒有其他親戚，第一次在香港資本主義社會工作和生活，異常興奮。

除夕那天，一下班就去買了兩瓶人頭馬白蘭地和兩條雲斯頓香菸當禮物，西裝革履地打扮一番後便去天星碼頭搭乘開往新界的港九火車，在大埔滘站下車。朋友王明海的家就在那裡，他邀請我和幾個同是僑生的老朋友去他家過年。

他的家，下車後走不遠就到，是一座標準的九龍新界浮腳樓獨立農舍，遠離市區的喧囂，空氣新鮮；地方非常寬敞，樓梯邊上整齊擺好應節桔子盆栽，碩果累累，門上貼著福字和新年對聯，好喜慶；樓上有四、五個房間，客廳也很大，寬敞的浴室和廚房在後樓；客廳裝飾著一顆頗大的豔紅桃花和水仙，滿屋輕飄著幽幽的花香。我們應邀去歡聚，吃年夜飯，香港人說的尾牙。

王明海在九龍麼地道開設華人餐廳，幫忙的幾個朋友都是烹飪高手，年夜飯早已提前準備。菜餚豐富極了，傳統的大魚大肉，粵菜不用說，更有德國豬腳、南洋咖哩牛腩、娘惹美食、福建炒米粉、潮州炒河粉、車輪鮑魚、澳洲 龍蝦、海參與魚翅…應有盡有，很多山珍海味，我來港前見所未見，更不用說吃了。第一個香港年，人人大快朵頤，也是我吃過最好的年夜飯。

那年相聚在一起，大家興奮萬分，一邊喝酒一邊聊天。雖是剛從大陸來，但彼此都是知根知底的僑生，難得在香港朋友家裡相見，無拘無束，敞開心懷，言論自由，高談闊論。從天南地北、上下古今、國政時局聊到家常瑣事、個人經歷，無所不談，說得淋漓盡致，好像心中積留多年的話，都能一吐為快。激動時不禁引吭高歌，唱愛情、個人際遇，滿眼熱淚，附和者也手舞足蹈地跳起舞來；直到消夜後，大家太睏了，才睡到可折疊的尼龍床上。

第二天年初一，大家早早起來便相互恭賀新禧，給王明海的兩個寶貝兒女王怡和王維發紅包，女主人黃麗娟為大家擺好滿滿一大桌的早餐，中西兼備，還有南洋的紅姑粿和窩達等。早餐後，大家又熱鬧聊起來，反正已經放假，乾脆開桌打起麻將和撲克，每個人年過得非常盡興，非常快樂。

歡樂的氛圍是香港一貫的過年傳統，到處喜氣洋洋，走在街頭滿耳皆是「恭喜發財」的恭賀祝福，條條街道都聽得到搓麻將的聲音。

我們原是東南亞 僑生，當年雖然手握大陸通行證，抵港後卻不能入境東南亞，滯留在香港，幸虧香港對我們網開一面，允許我們在香港居留和工作，讓我們過著和之前完全不一樣的生活。

回憶那次在港過年，是一次激情難忘的過年，是相互傾訴心聲的春節聯歡，也是離港後，我此生唯一一次，以後再也沒有過的過年體驗。