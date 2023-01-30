未滿三歲的男童只能吐出單字，仍未能說出簡單的完整句子。媽媽有點擔心，卻又會自圓其說：「他爸爸小時候也是這樣，五歲之前好像個啞巴，後來突然又變成開籠雀講個不停。」

也許因為未懂以言語表達心意，男童顯得容易焦躁，稍有不如意便會大發脾氣，不停尖叫，甚至將自己的頭撞向牆。這回輪到爸爸解說：「這個孩子的臭脾氣，就是他媽媽遺傳的。」

有時，男童又會自得其樂，玩個不停。我們傾談時，他扮成汽車 圍繞著我們轉圈，不時會發出像汽車喇叭聲響。「是呀，我從小都好鍾意玩車。」媽媽說。

男童也有安靜的時刻，尤其是玩車的時候，他會很有耐性地將不少於二百架玩具小車砌成整齊的車龍，期間聚精會神得叫他也沒反應。

最令爸媽頭痛的，倒是日常事項，比如是吃飯和洗澡。男童嚴重偏食，他只喜歡吃白飯和少量雞肉，吃飯過程從來都不順意。洗澡就更困難，男童極之不喜歡光禿禿走進浴缸裡，所以媽媽惟有讓他穿衣服洗澡，趁他玩水時卸下防禦，才慢慢將他身上的衣服脫掉……

總括來說，這男童確然符合了「自閉症」的某些徵狀，但要確認的話，就一定要求助於專業人士的評估。不過，目前最難過的一關並非男童本人，而是男童的爸媽。他們似乎仍處於「Denial」（否認）階段，心底是清楚兒子可能有問題，卻又難以接受現實，反而會誤了兒子的診斷。

姑勿論上帝送我們一個怎樣的孩子，親子 公式都同樣是「無條件的愛+無限耐性+親子技巧」，後者是需要爸媽努力進修的呢。