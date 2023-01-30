我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

為什麼孩子不說話？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

未滿三歲的男童只能吐出單字，仍未能說出簡單的完整句子。媽媽有點擔心，卻又會自圓其說：「他爸爸小時候也是這樣，五歲之前好像個啞巴，後來突然又變成開籠雀講個不停。」

也許因為未懂以言語表達心意，男童顯得容易焦躁，稍有不如意便會大發脾氣，不停尖叫，甚至將自己的頭撞向牆。這回輪到爸爸解說：「這個孩子的臭脾氣，就是他媽媽遺傳的。」

有時，男童又會自得其樂，玩個不停。我們傾談時，他扮成汽車圍繞著我們轉圈，不時會發出像汽車喇叭聲響。「是呀，我從小都好鍾意玩車。」媽媽說。

男童也有安靜的時刻，尤其是玩車的時候，他會很有耐性地將不少於二百架玩具小車砌成整齊的車龍，期間聚精會神得叫他也沒反應。

最令爸媽頭痛的，倒是日常事項，比如是吃飯和洗澡。男童嚴重偏食，他只喜歡吃白飯和少量雞肉，吃飯過程從來都不順意。洗澡就更困難，男童極之不喜歡光禿禿走進浴缸裡，所以媽媽惟有讓他穿衣服洗澡，趁他玩水時卸下防禦，才慢慢將他身上的衣服脫掉……

總括來說，這男童確然符合了「自閉症」的某些徵狀，但要確認的話，就一定要求助於專業人士的評估。不過，目前最難過的一關並非男童本人，而是男童的爸媽。他們似乎仍處於「Denial」（否認）階段，心底是清楚兒子可能有問題，卻又難以接受現實，反而會誤了兒子的診斷。

姑勿論上帝送我們一個怎樣的孩子，親子公式都同樣是「無條件的愛+無限耐性+親子技巧」，後者是需要爸媽努力進修的呢。

汽車 親子

上一則

《老物件情懷》釀豆腐

下一則

追書

延伸閱讀

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
入侵（五）

入侵（五）
神風特攻隊

神風特攻隊
洛市聖誕夜飆車 撞死圍觀者逃逸

洛市聖誕夜飆車 撞死圍觀者逃逸

熱門新聞

黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
DIDI師傅正在包著薩莫薩餃子。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（上）

2023-01-23 02:02
員工的午餐。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（下）

2023-01-24 02:02
倩華∕圖

咪咪姊的飯友團

2023-01-22 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02

吃泡菜解壓

2023-01-23 02:01

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個