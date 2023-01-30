農曆兔年蹦蹦跳跳跑來之後，融入民眾的歡悅、祈願與祝福之中，我的思緒再度徐徐飄出腦際，想起過往一件久遠往事──曾經飼養一隻小灰兔。遺憾的是，這隻小灰兔僅在我家待了三個月。

上世紀七○年代初，大陸東北區域由於緊跟形勢，弱化生產，致使商場超市物資匱乏，食品短缺。雞鴨魚肉蛋、紅糖、豆腐及布匹、棉花等，皆憑票供應。黎民百姓大都在艱難困苦之中掙扎。

困窘無奈面前，民眾們紛紛利用自家門前狹小地段，飼養雞鴨畜禽，以期長大後產蛋，或到年節宰殺食肉。這時節，父親的徒弟及工友──家住城郊農村的杜叔，送給我家一隻灰兔崽。

聽父親講，杜叔家的母兔先後產下了兩窩兔崽，原打算養到半大以後送給父親兩隻。沒想到，居住村屯黃鼠狼氾濫成災，畜禽瘟病大面積流行，兔崽們一隻跟著一隻被吃掉與夭折，最後僅剩下三隻小兔崽。杜叔挑選一隻最歡實健康的小兔，裝進一個紙殼箱，提前送給了我父親。

灰兔崽有成人手掌般大小，兩隻小眼睛晶瑩溜圓鋥亮，且活蹦亂跳，我和弟妹們喜歡得不得了，一起擔起了餵養職責。我先用木板條釘一個小兔籠，使小兔崽有了一間上下左右、四面通風透亮的新居所，之後精心護理餵養起來。我和弟妹們適時為小灰兔添置胡蘿蔔、綠葉菜，並在牠與我們逐漸熟絡之後，在牠的後腿上拴上一截線繩，抱到雜草叢生的小河堤壩上放養；小灰兔尋食鮮嫩綠草之際，我們在旁邊也採摘了一小筐。小灰兔吹氣似的快速生長，三個月後變成半大兔了。

看到小灰兔豐盈壯實體態，我和弟妹們再度顯現歡喜：到中秋節，我們就可以吃到兔肉了。

然而，家鄉的雨季與汛期來臨了。從六月末開始，浩瀚蒼穹開始被雲絮籠罩，而且大團烏雲也時常匯攏聚集。這時一陣大風掠過，便會有閃電雷鳴跟隨，漂浮的雲絮隨即像滿腹委屈的怨婦似的，鋪天蓋地灑下一陣瓢潑大雨。

一天午後，正是狂風大作，雷電交加，大雨傾盆之時，放在門前雨搭下兔籠裡的灰兔，驚恐萬狀之中猛地撞開兔籠架小門，頂雨跑向我家倉房木板牆角，我當即打雨傘追攆，到近前卻不見兔子蹤影。弟妹們不死心，分別戴上草帽、披起塑料布，頂雨四處搜尋。然而，天陰暗，雨滂沱，電光閃閃，雷聲隆隆，一會兒工夫，就把我們全都澆成了「落湯雞」，不得不沮喪而歸。

就這樣，小灰兔頂風冒雨逃之夭夭了，我和弟妹們翹首以盼中秋節食兔肉夢也破滅了。

時光如水，半個世紀光陰流逝。時至今日，小灰兔仍在我的腦海留存清晰記憶。