上世紀80年代初葉，住在離城區二十里外的鄉村。同村的堂大哥在香港 觀塘區某公立學校當老師，堂大嫂與女兒、老奶奶留在村裡，我們兩家人常常往來。幾年後，堂大嫂與女兒赴香港與堂大哥團聚，可是老奶奶故土難離。這一來，堂大哥與妻女趁假期由香港回鄉探望老奶奶，或在每年春節回來與老人家吃頓年夜飯。

那時候，各種因素，內地城鄉的人們，購買商品基本上都要憑票供應。也是這個原因，堂大哥一家還鄉，都在香港買一些東西送我們當新年禮物。

有年春節，堂大嫂走入我家，一見面說：「我有一些外匯券，你們拿去城區華僑商場買一輛單車吧。」

何謂外匯券？那是指票面面額與人民幣等值，以外國人、華僑華人 和港澳同胞等持有的境外幣種為兌換對象，入境時攜入的外幣外匯可向中國銀行兌換成外匯券。離開時，剩餘的外匯券允許自由攜帶出境，再來內地繼續使用。一九九五年七月一日，外匯券才停止流通。

華僑商場在小城市中心，銷售的物品使用外匯券方能購買，如收音機、單車、縫紉機、手表、進口糖果餅乾等。記得跟父親進城走親戚，去過「華僑商場」看一遍。

下午，站在村口望見大哥騎單車載著堂大嫂回來了，左鄰右里圍攏觀賞單車。

堂大嫂笑咪咪對我說：「猜一猜，堂大嫂會給你什麼新年禮物？」我摸摸頭皮，堂大嫂有意提醒說：「我們上次回鄉過春節，你不是說愛讀武俠小說 嗎？」

一下子我記起來了。當年香港武俠小說名家梁羽生、金庸的作品很受讀者歡迎，同樣出於各種原因，在書店買不到武俠小說，在圖書館也借不到，心生嚮往閱讀，可惜長時間未能如願。去年堂大哥一家還鄉，問我喜歡看什麼書？我隨口說：「梁羽生的武俠小說好看。」

之後我完全忘了此事，堂大嫂卻一直記在心內。過一會，由家裡趕回來的堂大嫂，將用報紙包裹的書籍遞給我，正是梁羽生的《白髮魔女傳》、《七劍下天山》。印象中，兩本書都是一套六冊，正體字，豎排的，每套書港幣一百多元。那個晚上我徹夜未眠，就想著將書中每個文字刻印在心坎裡。

時間荏苒，似水流年。一九八七年是農曆生肖兔年，又再回鄉過年的堂大嫂說：「兩本武俠小說還在看嗎？」我抱著內疚說：「對不起，相當多的同學朋友借閱那兩本書，借來借去，不知去向了。」

堂大嫂不介意，說：「書籍本來就是讓人閱讀的，很多人喜歡讀書，那是大好事呢。」她明事理的，又說：「看來我送你的新年禮物送對了。」